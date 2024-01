In 2024 zijn er opnieuw twee teams die een nieuwe teambaas hebben. Sterker nog, er zijn maar twee teambazen die al langer dan twee jaar in functie zijn. Hieronder geven wij een overzicht van hoe lang iedere teambaas al op zijn plek zit.

Christian Horner

Begindatum: 7 januari 2005

Teambaas van het eerste begin en op dit punt de veteraan van het veld. Christian Horner werd aangesteld als de eerste teambaas van Red Bull Racing toen het team in 2005 toetrad tot de Formule 1. Daarvoor was Horner teambaas van zijn eigen opgerichte Formule 2-team Arden.

Qua persoonlijkheden in de paddock is er veel veranderd sinds Horner begon. Zoals de teambaas het zelf beschrijft: ‘Toto en ik zijn fossielen uit een vervlogen tijd. Je had toen mensen als Bernie Ecclestone, Flavio Briatore, Eddie Jordan, mensen met veel persoonlijkheid. De mensen zijn nu een stuk zakelijker.”

Toto Wolff

Begindatum: 22 januari 2013

Toto Wolff staat inmiddels elf jaar aan het roer van Mercedes. De Oostenrijker heeft ook een derde van de aandelen van het team in handen. Mede daardoor is hij recentelijk miljardair geworden. Net als zijn eeuwige rivaal Christian Horner is Wolff ook de enige teambaas van zijn team geweest.

Mike Krack

Begindatum: 14 januari 2022

Een redelijk nieuwe toevoeging aan de paddock, al is Krack door de veranderingen van de afgelopen jaren nu al de op twee na langst zittende teambaas. De Luxemburger zwaait sinds 2022 de scepter bij Aston Martin. Daarvoor werkte hij bij de motorsport afdelingen van verschillende bekende merken, waaronder Porsche, BMW en in het F1-team van Sauber.

Andrea Stella

Begindatum: 13 december 2022

Met het vertrek van Andreas Seidl had McLaren voor 2023 een nieuwe teambaas nodig. CEO Zak Brown promoveerde engineer Andrea Stella vanuit de eigen gelederen. Onder leiding van Stella begon het team dramatisch aan het seizoen, maar in de loop van het jaar verbeterden de resultaten dusdanig dat het team uiteindelijk nog vierde werd.

Frédéric Vasseur

Begindatum: 1 januari 2023

Met het vertrek van Mattia Binotto en de daaropvolgende aanstelling van Frédéric Vasseur als teambaas van Ferrari begon de stoelendans van teambazen in de winterstop van 2022-2023. Vanwege de contractuele regels moest Vasseur tot 1 januari wachten voordat hij ook daadwerkelijk kon beginnen als teambaas. Daarvoor was Vasseur teambaas geweest van Alfa Romeo, en van zijn eigen opgerichte Formule 2-team ART.

James Vowles

Begindatum: 13 januari 2023

James Vowles stopte met zijn taken als hoofdstrateeg bij Mercedes om teambaas van Williams te worden. Ondanks dat het team al 45 jaar lang meedraait, is Vowles pas de derde officiële teambaas, na Jost Capito en oprichter Frank Williams. Franks dochter Claire vervulde veel van de taken die een teambaas normaal heeft, maar droeg nooit daadwerkelijk die titel.

Alessandro Alunni Bravi

Begindatum: 26 januari 2023

Technisch gezien is Alessandro Alunni Bravi geen teambaas, maar een ‘team representative’. Wat dat precies inhoudt, heeft Sauber nooit echt duidelijk gemaakt. Alunni Bravi werd in 2022 aangesteld door CEO Andreas Seidl om de overgang van Alfa Romeo naar Audi te overzien.

Bruno Famin

Begindatum: 31 juli 2023

Officieel is Bruno Famin niet de teambaas van Alpine, maar de interim-teambaas. De Fransman nam de functie over van Otmar Szafnauer te midden van een grote leegloop aan kopstukken bij Alpine in de zomer van 2023. Sindsdien heeft Famin de functie waargenomen. Naar eigen zeggen heeft hij geen haast om een vaste opvolger te vinden.

Laurent Mekies

Begindatum: 1 januari 2024

Franz Tost was de enige teambaas van AlphaTauri en voorloper Toro Rosso sinds het team gekocht werd door Red Bull. Met zijn vertrek krijgt het team nu dus voor het eerst een nieuwe teambaas in Laurent Mekies, die overkomt van Ferrari. Mekies vertrok al halverwege het seizoen bij Ferrari, maar moest wachten tot 1 januari voordat hij officieel mocht beginnen bij AlphaTauri. Twintig jaar eerder, toen het team nog Minardi heette, werkte Mekies ook al bij het team als race engineer van onder meer Christijan Albers.

Ayao Komatsu

Begindatum: 11 januari 2024

De meest recente wijziging aan de teambazen: de kleurrijke en uitgesproken Günther Steiner vertrekt als teambaas van Haas. Zijn rechterhand en vertrouweling Ayao Komatsu neemt het over. Net als Stella, Mekies en Krack heeft Komatsu ook vooral een technische achtergrond. Zo stelde hij recentelijk dat het nutteloos was om hem de marketing te laten doen, want dat is niet een van zijn sterke punten.

