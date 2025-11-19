Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult dat hij jaren geleden een jonge Lando Norris probeerde binnen te halen bij de Oostenrijkse renstal. De Brit stond toen nog aan het begin van zijn Formule 1-carrière. Tot een deal met Red Bull kwam het uiteindelijk niet. ‘We kunnen nou eenmaal niet iedereen contracteren’, vertelt Marko nuchter.

Helmut Marko is als hoofd van het Red Bull-opleidingsprogramma de man die jonge talenten vindt voor het Oostenrijkse team. En met succes. Zo zag de 82-jarige Oostenrijker al vroeg het talent bij Sebastian Vettel en Max Verstappen. De beide coureurs wonnen later meerdere wereldtitels voor Red Bull. De twee zijn echter niet de enige coureurs die op de radar van Marko stonden. Ook Lando Norris was een serieuze kandidaat om het team van Red Bull te komen versterken.

Onderhandelingen met Norris

“We hebben nog in een heel vroeg stadium (van de carrière van Norris, red.) onderhandelingen gevoerd met Lando Norris”, verklapt de Oostenrijker in de Beyond the Grid-podcast. “Uiteindelijk konden we hem niet binnenhalen. Maar ik denk dat hij wel goed bij ons had gepast.” Norris koos uiteindelijk voor McLaren, het Britse team waarmee hij in 2025 voor het eerst serieus meedoet aan de titelstrijd. “We kunnen nou eenmaal niet iedereen contracteren”, vervolgt Marko. “We zoeken altijd naar toekomstige kampioenen.”

Die zoektocht van de adviseur slaagde in het verleden niet altijd. Veel van de jonge coureurs die Marko onder zijn hoede nam, haalden de Formule 1 niet of konden in de koningsklasse niet presteren. “Dat kwam vooral doordat de meesten van hen wel talent hadden, maar niet echt serieus presteerden of niet de mentale kracht hadden die nodig is”, legt de Oostenrijker uit. “Ze geloofden dat zodra ze van de Formule 2 naar de Formule 1 gaan, het leven hen toelacht. Het tegenovergestelde is echter waar. De druk is dubbel zo groot en je moet elke ronde presteren. Dus onder deze druk konden niet veel coureurs het volhouden.”

