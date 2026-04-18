Na twee constructeurstitels voor McLaren – en een eerste wereldtitel voor coureur Lando Norris – valt een momenteel derde plaats achter Mercedes en Ferrari in het kampioenschap volgens de renstal zelf een beetje tegen. Toch houdt de regerend wereldkampioen de hoop dat zijn team het tij nog kan keren, zoals het eerder in 2023 ook al heeft gedaan: ‘We willen we nog steeds vol voor het kampioenschap gaan’.

Met maar één podiumplaats in drie Grands Prix tijd kende wereldkampioen McLaren niet de gedroomde seizoensstart. De Britten ondergingen in Shanghai zelfs een zeldzame dubbele uitvalbeurt, toen zowel Lando Norris als Oscar Piastri door problemen met de accu’s niet op de startgrid van de GP China kon verschijnen.

“Het is niet de start van het seizoen geweest waarop we hadden gehoopt en we hebben tot nu toe een paar lastige weekenden gehad”, blikt Norris via de McLaren-website terug op de eerste drie Grands Prix. “We willen namelijk pole positions pakken, races winnen en beide kampioenschappen aanvoeren, maar dat is nu niet het geval.”

‘Gaan nog steeds voor het kampioenschap’

Toch blijft de regerend wereldkampioen strijdvaardig en heeft hij zijn droom van een tweede titel nog niet uit zijn hoofd gezet. “Hoewel we het seizoen niet zijn begonnen zoals we wilden, willen we nog steeds vol voor het kampioenschap gaan”, vertelt Norris strijdvaardig. “Dit is geen kwestie van opgeven en ons richten op volgend jaar.”

Het is ook niet de eerste keer dat McLaren na een tegenvallende seizoensstart het tij kon keren. In 2023 reden beide coureurs tijdens de eerste Grands Prix nog in de achterhoede voordat de Britse renstal door een reeks aan upgrades een serieuze titelkandidaat werd. “Er zijn genoeg voorbeelden waarin we aan het begin van het jaar niet helemaal stonden waar we wilden staan, maar uiteindelijk tegen het einde in een veel sterkere positie terechtkwamen”, concludeert de Brit.

