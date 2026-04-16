Lando Norris is door TIME Magazine uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke personen ter wereld. Het Amerikaanse tijdschrift publiceert jaarlijks een lijst van de honderd meest vooraanstaande beroemdheden. Het is de eerste keer dat Norris – die in 2025 zijn eerste wereldtitel won – een vermelding krijgt. Bovendien is de 26-jarige Brit pas de vierde F1-coureur die in de lijst is opgenomen; in 2024 ging Max Verstappen hem voor.

De McLaren-coureur veroverde vorig jaar zijn eerste wereldkampioenschap na een felle titelstrijd met teamgenoot Oscar Piastri en rivaal Max Verstappen. Ook buiten het circuit is hij razend populair, met name onder jongere doelgroepen. Volgens TIME Magazine behoort Norris inmiddels tot een exclusieve groep van ‘wereldleiders, kunstenaars, iconen, titanen, pioniers en innovators’. De F1-kampioen werd opgenomen in laatstgenoemde categorie.

Bijzonder rijtje

Norris is een van slechts zes sporters die een vermelding kregen. Ook golfer Scottie Scheffler, atleet Noah Lyles, snowboardster Chloe Kim, kunstschaatsster Alysa Liu en ijshockeyer Hilary Knight staan op de lijst. Hij treedt bovendien in de voetsporen van Max Verstappen, die in 2024 al op de TIME-lijst verscheen. In 2023 sierde de Nederlander tevens de cover van het tijdschrift. Naast Verstappen werden ook Michael Schumacher en Lewis Hamilton eerder in de lijst opgenomen. Geen verkeerd rijtje dus.

Beroemdheid Paris Hilton werd gevraagd Norris‘ eerste vermelding te duiden. “Ik ontmoette Lando Norris voor het eerst tijdens de GP van Miami en ik was meteen gecharmeerd van zijn energie”, schreef de Amerikaanse. “Hij is overduidelijk ongelooflijk getalenteerd, maar wat hem echt onderscheidt, is hoe aardig, oprecht en nuchter hij is, zelfs onder de druk van de spotlights. Het was geweldig om te zien hoe hij wereldkampioen werd in 2025; zo’n belangrijk en welverdiend moment. Ik heb bovendien ook gezien hoe hij met fans omgaat: hij neemt de tijd om met iedereen in contact te komen en je merkt dat het echt iets voor hem betekent. Hij is zo leuk, warm en benaderbaar. Ik vind het geweldig dat hij zoveel mensen inspireert door te laten zien dat je hard kunt werken, de top kunt bereiken en toch volledig trouw aan jezelf kunt blijven.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.