Liam Lawson geeft toe dat zijn terugkeer bij Racing Bulls niet zonder slag of stoot is verlopen. Na een korte en tegenvallende periode bij Red Bull werd de Nieuw-Zeelander na twee raceweekenden alweer teruggezet naar het zusterteam, waar hij de nodige moeite had om zich aan te passen aan de VCARB 02. Gelukkig kreeg hij hulp van tegenwoordige Red Bull-teambaas Laurent Mekies: ‘Hij begrijpt coureurs erg goed’.

Heel even mocht Liam Lawson zich Red Bull-coureur noemen, maar na de tweede raceweekend van 2025 was dat al voorbij. “De timing was niet de beste, de auto vroeg om een heel andere aanpak, en ik moest me opnieuw aanpassen”, vertelt Lawson tegenover Automoto over zijn terugkeer naar Racing Bulls. “Sindsdien hebben we ook een aantal dingen veranderd om mij comfortabeler te laten voelen.”

Volgens Lawson kwamen zijn worstelingen vooral door zaken die normaal gesproken vóór de seizoensstart worden afgestemd, zoals afstellingen, persoonlijke voorkeuren en het gevoel met de auto. “Het ideale scenario is natuurlijk dat je dit allemaal regelt vóór de seizoensstart”, legt hij uit. “Maar nu moest ik dat allemaal tijdens de raceweekenden doen – en dat is verre van ideaal.”

Mekies als steunpilaar

Lawson spreekt vol lof over voormalig Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies, die hem vanaf het eerste moment persoonlijk begeleidde bij zijn terugkeer bij het team. “Laurent was een grote steun, al vanaf het eerste telefoontje om me voor te bereiden op Japan”, aldus Lawson. “Hij was geweldig voor mij. Laurent begrijpt coureurs erg goed en bouwt een persoonlijke band met ons op. Hij geeft echt om wat we doormaken, ook op persoonlijk vlak. Hij ziet alles en neemt de tijd om dat te begrijpen en ons te helpen.”

Na een lastige periode lijkt Lawson steeds beter in zijn ritme te komen. Of het genoeg is om zijn plek in de Formule 1 voor 2026 veilig te stellen, hangt af van zijn prestaties in de resterende races – en van de plannen binnen de Red Bull-organisatie.

