Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur weet wat de Scuderia in Singapore te doen staat. Hoewel Carlos Sainz in 2023 op het Marina Bay Street Circuit nog een belangrijke overwinning voor de Italiaanse renstal binnenhaalde, was Ferrari tijdens de laatste stratenrace in Bakoe een stuk minder goed. Volgens Vasseur wordt Singapore een ware ‘test’ voor Ferrari, met de aangepaste hogere snelheidslimiet in pitstraat dit jaar als extra variabele.

Een achtste en een negende plaats. Meer zat er niet in voor respectievelijk Lewis Hamilton en Charles Leclerc op de straten in Bakoe. De kwalificatie pakte al niet goed uit voor Ferrari, toen Hamilton – tot zijn eigen grote verbazing – Q3 niet haalde, en Leclerc zijn sessie eindigde in de muur. De focus gaat daarom nu op Singapore binnen de Scuderia, een Grand Prix waar Carlos Sainz in 2023 als enige niet-Red Bull-coureur dat jaar een race won.

De GP Singapore staat bekend als een uitdagende race – de combinatie van smalle straten en extreme weersomstandigheden maken de baan verraderlijk – en ook teambaas Frédéric Vasseur bestempelt de race als een ware ‘test’. “Singapore is altijd een van de meest veeleisende races van het jaar, zowel voor de coureurs als voor het hele team in de pitstraat en in de garage”, legt de Fransman uit in de voorbeschouwing. “De lay-out van het circuit, de nachtelijke omstandigheden en de waarschijnlijke inzet van de safety car maken deze Grand Prix tot een echte test van concentratie en aanpassingsvermogen.”

Hogere snelheid in de pitstraat

Om nog meer variatie in de strategieën te stimuleren op het Marina Bay Street Circuit besloot de FIA om de maximaal toegestane snelheid in de pitstraat te verhogen. De coureurs mogen dit jaar in plaats van de gebruikelijke zestig kilometer per uur tachtig km/u rijden. “Dit jaar is er ook de extra variabele van een hogere snelheidslimiet in de pitstraat, wat van invloed kan zijn op de strategische keuzes”, beaamt ook Vasseur, die naast de race ook vooral naar de kwalificatie kijkt.

“Zoals op de meeste stratencircuits zal de kwalificatie opnieuw een beslissende rol spelen en zullen we elke sessie optimaal moeten benutten om de best mogelijke startposities te bemachtigen”, vervolgt de Franse teambaas. “Ook dit weekend is het doel weer om de potentie te maximaliseren, want we hebben in de afgelopen races gezien dat kleine details een groot verschil kunnen maken als het gaat om het aantal punten dat je mee naar huis neemt.” Ferrari staat momenteel vier WK-punten achter op tweede plaats Mercedes in het constructeurskampioenschap.

