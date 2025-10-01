Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft stevige kritiek geuit op Ferrari en tegelijkertijd zijn bewondering uitgesproken voor Carlos Sainz. Volgens Villeneuve is de Scuderia duidelijk verzwakt sinds de Spanjaard zijn vertrek aankondigde, en dat is geen toeval. ‘Elke keer dat Sainz een team verlaat, gaat dat team achteruit’, ziet de Canadees. ‘En dat is nu ook zo bij Ferrari.‘

De Scuderia heeft Sainz voor 2025 aan de kant geschoven om plaats te maken voor Lewis Hamilton. Sinds het vertrek van de Spanjaard, lijkt de Italiaanse renstal moeite te hebben met stabiliteit en prestaties. Volgens Villeneuve is dat geen toeval. “Elke keer dat Sainz een team verlaat, gaat het bergafwaarts. Elke keer”, vertelt de Canadees tegen een gokplatform. “En bij Ferrari gebeurt nu precies hetzelfde.”

Hoewel Sainz niet altijd wordt gezien als dé kopman binnen een team, is zijn waarde volgens Villeneuve onmiskenbaar. Niet zozeer vanwege pure snelheid, maar door zijn bijdrage achter de schermen. “Als je naar zijn loopbaan kijkt, zie je dat hij bij elk team even de tijd nodig had om op gang te komen — misschien een half seizoen”, aldus Villeneuve. “Maar hij werkt keihard, en in die periode maakt hij het hele team beter.” Ook zijn teamgenoten profiteren volgens de voormalig wereldkampioen van Sainz’ inzet. Zelfs als ze op papier iets sneller zijn. “Hij had vaak een teamgenoot die een paar honderdsten sneller was. Maar die snelheid kwam ook dankzij het werk dat Sainz in de auto en het team stopte.”

Onrust in Maranello

De situatie bij Ferrari is ondertussen verre van ideaal. De prestaties van de Scuderia zijn wisselvallig, en intern lijkt de rust ver te zoeken. De Italiaanse renstal staat momenteel derde in het constructeurskampioenschap, maar heeft 337 punten achterstand op koploper McLaren – met wie ze vorig jaar nog streden om de titel. Volgens Villeneuve is het vertrek van Sainz niet alleen sportief, maar ook op cultureel vlak te voelen. “Hij laat teams altijd beter achter dan hoe hij ze aantrof”, zegt Villeneuve. “En nu hij weg is, zie je bij Ferrari de gevolgen al.”

