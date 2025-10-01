Laat George Russell Mercedes expres wachten met het ondertekenen van zijn contractverlenging? Volgens oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve doet de Brit dat zeker, en wel omdat de Zilverpijlen eerder Russell nog in onzekerheid over zijn toekomst bij het team lieten zitten. De strijd tussen de twee partijen is echter ‘zinloos’, volgens de oud-Formule 1-coureur: ‘Er is niemand anders beschikbaar voor Mercedes’.

George Russell rijdt vanaf 2022 bij Mercedes, en heeft in zijn tijd bij de Zilverpijlen al vaker naar geruchten over een eventuele komst van Max Verstappen bij het Duitse team moeten luisteren. Vlak voor de zomerstop stopte de geruchtenmolen echter met draaien, toen de Nederlander bevestigde bij Red Bull te blijven. Toch is er sindsdien nog geen duidelijkheid gekomen over de toekomst van Russell bij Mercedes.

De Brit heeft nog altijd alleen een contract tot en met eind 2025. Hoewel Toto Wolff in Zandvoort zei met zowel Russell als rookie Andrea Kimi Antonelli door te willen, is er nog altijd geen officiële contractverlenging aangekondigd. Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve weet wel hoe dat komt. “Het lijkt erop dat Mercedes zich heeft gecommitteerd aan George Russell en dat hij nu degene is die zich niet meer wil vastleggen. Omdat hij geïrriteerd was dat hij moest wachten”, aldus Villeneuve.

‘Zinloze strijd’

Toch is het volgens de Canadees slechts een kwestie van tijd voordat beide partijen de handtekening zetten onder een contractverlenging. “Het punt is: wie zou Mercedes anders contracteren?”, vraagt Villeneuve zich af. “Er is niemand beschikbaar. Aan de andere kant is er ook geen team beschikbaar voor Russell. Het is dus op dit moment een zinloze strijd. Iedereen weet dat Max nog een jaar bij Red Bull zit. Dus iedereen die geen contract heeft voor 2027 loopt risico. Zo simpel is het.”

