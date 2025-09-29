Er zijn nieuwe details naar buiten gekomen over de contractonderhandelingen van George Russell bij Mercedes. De Brit wil niet alleen bijtekenen, maar stelt ook duidelijke voorwaarden aan zijn nieuwe deal – waaronder een opvallende clausule die gekoppeld is aan teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Daarmee hoopt Russell zijn toekomst bij het team veilig te stellen én de dreiging van een mogelijke komst van Max Verstappen af te wenden.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft publiekelijk aangegeven zijn huidige coureurs te willen behouden, maar voorlopig is er nog niets officieel vastgelegd. Ondertussen lekken steeds meer details uit over Russells wensen: zo zou hij mikken op een salaris vergelijkbaar met dat van Lando Norris, en wil hij zich voor drie jaar aan Mercedes verbinden. Russell presteert sterk in 2025: hij staat vierde in het kampioenschap en is, naast Verstappen, de enige die dit jaar een race won buiten de McLaren-coureurs om.

Toch lijkt Russell vooral bezig met het veiligstellen van zijn plek binnen het team. Zolang hij niet getekend heeft, blijft de deur voor Verstappen immers op een kier – en daarmee ook de onzekerheid over zijn toekomst. Daarom zou de 27-jarige Brit een ‘Antonelli-clausule’ in zijn contract willen opnemen. Dit houdt in dat zijn prestaties volgend seizoen vergeleken worden met die van teamgenoot Antonelli. Als Russell hem met een vooraf afgesproken marge weet te verslaan, zou automatisch een contractverlenging in werking treden. Op die manier hoopt Russell zijn toekomst bij Mercedes voor de langere termijn vast te leggen. Niet verrassend lijkt Wolff weinig trek te hebben in Russells huidige eisen – de Mercedes-teambaas zou blijven vasthouden aan een eenjarig contract zonder speciale voorwaarden.

