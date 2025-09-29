Volgens geruchten heeft Cadillac zich versterkt met Adam Baker, een Australisch-Duitse motorspecialist en voormalig CEO van Audi Formula Racing GmbH. De ervaren technicus, die eind mei 2025 bij Audi vertrok, zou een sleutelrol gaan spelen binnen Cadillac’s motorproject voor 2029.

Baker is een motorspecialist die de leiding had over het opzetten van Audi’s Formule 1-team. Volgens Motorsport Magazin maakt hij nu de overstap naar Cadillac. Sinds 2022 stond Baker aan het hoofd van Audi’s ambitieuze F1-plannen. Hij was verantwoordelijk voor het opbouwen van het team, de motorontwikkeling in Neuburg en de samenwerking met Sauber. Zijn vertrek afgelopen voorjaar volgde op een interne reorganisatie, waarbij zijn functie als CEO kwam te vervallen.

Mocht Baker daadwerkelijk naar Cadillac overstappen, dan haalt het Amerikaanse team een ervaren specialist binnen met uitgebreide kennis van zowel motorontwikkeling als de organisatorische kant van een Formule 1-team. Zijn jarenlange ervaring binnen de sport, onder andere bij BMW Sauber en de FIA, maakt hem zeer geschikt om Cadillac te ondersteunen bij de complexe uitdagingen van het ontwikkelen van een eigen motor. Cadillac werkt aan een toekomst waarin het niet alleen met Ferrari-motoren op de grid staat, maar op termijn ook een eigen krachtbron wil ontwikkelen. Tot die tijd gaat Cadillac een driejarige samenwerking met Ferrari aan, totdat hun eigen motor op de grid verschijnt. Baker’s expertise op het gebied van motorontwikkeling kan daarbij een cruciale rol spelen.

