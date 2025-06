Lando Norris onthult hoe hij ‘opdringerige gedachten’ en zijn eigen zelfkritiek benaderd. De Brit staat erom bekend streng te zijn voor zichzelf tijdens tegenvallende raceweekenden, maar heeft een manier gevonden om daar steeds beter mee om te gaan. ‘Ik heb meer geleerd om die kritische gedachten om te zetten in productieve dingen’, vertelt de McLaren-coureur.

Lando Norris staat inmiddels bekend om zijn zelfkritiek en openheid. “Hij is misschien zelfs wel te open, mensen zijn dat in deze sport niet gewend”, zei vader Adam Norris zelfs, tegen FORMULE 1 Magazine. De Britse coureur is vaak kritisch op zijn eigen prestaties en optredens tijdens Grand Prix-weekenden, zelfs als hij maar een klein foutje maakt. Norris is in het verleden al openhartig geweest over zijn mentale gezondheid, en legt nu uit hoe hij deze opdringerige gedachten buiten houdt. “Dat blijft lastig. Soms lukt het ook niet, zelfs als je echt alleen maar aan positieve punten wil denken”, vertelt Norris openhartig aan de media.

Toch kan de coureur steeds beter met zijn eigen zelfkritiek omgaan. “Ik denk dat ik meer geleerd heb om die gedachten om te zetten in productieve dingen. Om de gedachten om te zetten in manieren om te verbeteren, om dingen te begrijpen”, vervolgt de McLaren-coureur “Ik weet niet of het allemaal normaal is, maar ik weet zeker dat veel mensen soortgelijke gedachten hebben. Iedereen heeft geweldige dagen, en iedereen heeft slechte dagen.”

Kleine kring

Norris vertrouwt vooral op zijn directe kring aan familie en vrienden om hem door momenten van twijfel heen te trekken. “Ik heb mijn eigen team, mijn eigen mensen om me heen die me vertellen wanneer ik het goed doe en wanneer niet, en dat is alles wat ik echt nodig heb”, aldus de Brit. “Ik heb geen andere mensen nodig.” Ondanks de vele steun die Norris van zijn geliefden krijgt, heeft hij nog altijd ‘moeilijkere dagen’. “Het belangrijkste is om zulke dagen te begrijpen en te leren hoe je ze kunt omzetten in productieve, positieve dingen.”

