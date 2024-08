Red Bull staat nog altijd bovenaan het constructeurskampioenschap, maar McLaren komt met rasse schreden dichterbij. Wat moet de Oostenrijkse stal doen om het tij te keren? “Misschien eens goed luisteren naar Verstappen”, meent Gerard Bos in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Hij heeft door wat er allemaal misgaat.”

“Het is nu zaak om te kijken naar de dingen die goed zijn gegaan in de eerste seizoenshelft. Dat heeft Verstappen ook gezegd tijdens het GP-weekend in België,” vervolgt Bos. “Dat moeten ze bij elkaar leggen en gebruiken om vanaf Zandvoort meer performance in die auto te krijgen. Het was eerder dit seizoen een goede auto, dus daar moet je dingen uit kunnen halen waarmee je verder kan.”

“Dat geldt ook voor de andere teams”, aldus Frank Woestenburg. “Ze willen allemaal de volgende stap zetten. De dominantie die Red Bull had krijgen ze niet meer terug. Het wordt vooral een kwestie van slim rijden, de ellenbogen gebruiken en dat kan Max ook allemaal. Dat hebben we ook de afgelopen races gezien waarin hij redelijk maximaal gepresteerd heeft.”

“En er zit misschien wel meer snelheid in de auto dan de resultaten doen vermoeden,” vult Bos aan. “Maar dan nog moet het wel beter want de concurrentie zit niet stil.”

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcast of Youtube.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!