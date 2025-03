Deze zomer schittert de Formule 1 op het witte doek met de nieuwe Hollywoodfilm F1. Geregisseerd door het brein achter Top Gun: Maverick en met een hoofdrol voor Oscarwinnaar Brad Pitt, belooft het een spectaculaire film te worden. Terwijl sommige fans zich afvragen of het verhaal wel een realistisch beeld schetst van de werkelijkheid, is menig teambaas verheugd dat de Formule 1 een nieuw uithangbord krijgt.

De nieuwe F1-film, geproduceerd door de gevierde Jerry Bruckheimer, kan een ongekende wereldwijde impact hebben op de populariteit van de sport. Dat zeggen meerdere prominente figuren uit de Formule 1-wereld, waaronder McLaren-CEO Zak Brown en Red Bull-teambaas Christian Horner. Brown verwacht dat een populaire Hollywoodfilm de sport een gigantische boost kan geven. Hij verwijst daarbij naar de impact die de iconische film Top Gun (1986) had op de luchtvaartindustrie.

“Ik denk dat een film de Formule 1 veel meer bekendheid zal geven”, reageerde Zak Brown tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van China. “Ik denk terug aan Top Gun – iedereen wilde gevechtspiloot worden na het zien van die film. Waarschijnlijk gebeurt straks hetzelfde met autoracen. Een film zal hoe dan ook een meer diverse en jongere schare fans aanspreken. Dat levert natuurlijk alleen maar meer bekendheid op voor de sport.”

Formule 1 opnieuw op de kaart zetten

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was enthousiast over de film en de impact ervan op de zichtbaarheid van de Formule 1. “Het is echt opwindend”, aldus de Brit. “Jerry Bruckheimer staat bekend om het produceren van geweldige films en van wat we tot nu toe hebben gezien, belooft deze film enorm spectaculair te worden.” Volgens Horner biedt de film vooral veel toegevoegde waarde voor de sport en haar partners. “Een heel nieuw publiek zal kennismaken met de Formule 1. De manier waarop ze het verhaal hebben opgebouwd, sluit aan bij de intense gevechten die we de afgelopen jaren op het circuit hebben gezien.”

De Formule 1 is de afgelopen jaren al flink gegroeid, mede door de populaire Netflix-serie Drive to Survive, die miljoenen nieuwe fans heeft aangetrokken. De vraag is of een Hollywoodfilm dat succes kan evenaren. Op sociale media zijn fans sceptisch. De angst overheerst dat F1 geen realistisch beeld schetst van de Formule 1 en de sport juist te sensationeel benadert.

Brad Pitt en Damson Idris als fictieve Formule 1-coureurs voor hun nieuwe Hollywoodfilm

