Yuki Tsunoda kan ook na 2026 rekenen op de steun van Honda, zelfs als de motorleverancier dan vertrekt naar het team van Aston Martin. Koji Watanabe, de topman van Honda Racing Corporation, heeft aangegeven dat ze Tsunoda blijven ondersteunen. Er zijn zelfs goede kansen voor Tsunoda om door te stromen naar het team van Red Bull Racing, vooral als Max Verstappen het team zou verlaten.

In een gesprek met Autosport deelde Watanabe zijn verwachtingen voor de toekomst van Tsunoda: “Ik vind het een heel mooi verhaal dat Tsunoda eerst een actieve rol zou spelen bij Visa RB en daarna zou promoveren naar Red Bull,” zinspelend op een mogelijk vertrek van Max Verstappen.

Tsunoda is opgeleid bij Honda, en daarom is het hun droom dat hij een topcoureur in de Formule 1 wordt. Honda wil de steun aan Yuki Tsunoda graag voortzetten, zelfs nadat het team stopt met de samenwerking met Red Bull Racing en overstapt naar Aston Martin. Ze blijven hem nauwlettend in de gaten houden en willen graag een rol blijven spelen bij de carrière van de enige Japanse coureur op de huidige grid.

Tsunoda rijdt al sinds zijn debuut voor het zusterteam van Red Bull, dat al lange tijd met de motoren van Honda rijdt. Aan het einde van 2025 scheiden Honda en Red Bull de wegen. Watanabe hoopt echter dat Tsunoda verder komt dan het zusterteam van de Oostenrijkse renstal en uiteindelijk de overstap kan maken naar Red Bull Racing.