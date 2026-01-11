Honda heeft na de afgelopen GP Abu Dhabi officieel afscheid genomen van de samenwerking met Red Bull, en dat ging de motorfabrikant niet in de koude kleren zitten. Honda-voorzitter Koji Watanabe onthult dat met name vaarwel zeggen tegen coureur Max Verstappen de Japanners zwaar viel. De Japanse topman vergelijkt de samenwerking met de Nederlander zelfs met de tijd van Ayrton Senna en weet zeker: ‘Max zal altijd in ons hart zitten.

Honda leverde sinds 2019 de motoren aan Red Bull, maar aan die samenwerking kwam na de afgelopen GP Abu Dhabi een officieel einde. De Japanse motorleverancier stapt over naar Aston Martin, terwijl Red Bull in 2026 voor het eerst als fabrieksteam op de grid zal staan. Hoewel Honda uitkijkt naar de nieuwe uitdaging die met name het 2026-motorreglement met zich meebrengt, ging het afscheid van Red Bull niet in de koude kleren zitten.

Met het vertrek van Honda als motorleverancier van Red Bull komt er namelijk ook een einde aan de samenwerking tussen Max Verstappen en de Japanners. Honda-topman Koji Watanabe kijkt meer dan tevreden terug op de kampioenschap winnende jaren van Honda en Verstappen. “We hebben altijd hetzelfde doel gehad: de top bereiken”, vertelt Watanabe, tegenover FormulaPassion. “Abu Dhabi (afgelopen december, red.) was daarom een zeer emotioneel weekend na zeven jaar samenwerken. Aan de ene kant kijken we uit naar onze nieuwe avonturen, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een beetje een triest moment.”

Senna

Vooral het afscheid van Verstappen valt de Japanners zwaar, zo onthult Watanabe eerlijk. “Ik ben ontzettend dankbaar dat ik met zo’n uitzonderlijke coureur (als Max, red.) heb mogen werken, iemand die ons team met eerlijkheid en respect heeft behandeld”, steekt de Honda-topman de loftrompet over de Nederlandse coureur. “Dat is iets wat we erg aan hem waarderen. En dat is ook de reden waarom onze samenwerking zo goed heeft gewerkt.” De samenwerking leverde echter niet alleen geweldige resultaten op het circuit op. “Max is ongelooflijk populair in Japan. Mensen associëren hem nu met Honda, net als in de tijd van Senna. Hij heeft veel betekend voor ons bedrijf. Zijn houding en vertrouwen in onze ingenieurs zijn altijd motiverend geweest. Max zal altijd in ons hart zitten”, besluit Watanabe.

