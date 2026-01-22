Motorfabrikant Honda wil duidelijk maken dat alle innovaties voor de krachtbron van 2026 altijd met de FIA worden doorgenomen. Op die manier plaatsen de Japanners hun vraagtekens bij Mercedes, dat mogelijk een manier zou hebben gevonden om via thermische uitzetting meer vermogen uit de motor te halen. De vermeende ‘motortrucs’ van de Silberpfeile – en mogelijk ook Red Bull – werden donderdag besproken tijdens een vergadering met de FIA.

In aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen kwamen er geruchten naar buiten dat Mercedes en Red Bull een manier hadden gevonden om de compressieverhouding van de nieuwe F1-motoren te verhogen. De FIA heeft deze voor 2026 vastgesteld op 16:1, maar meet de verhouding alleen onder statische omstandigheden. Op het circuit, wanneer de motor extreem hoge temperaturen bereikt, zouden bepaalde onderdelen uitzetten en zo de compressieverhouding verhogen. Dat levert uiteindelijk meer vermogen op; zo’n drie tienden per ronde, waarschuwen experts.

‘Alles in overleg met de FIA’

Honda, dat vanaf 2026 exclusief motoren levert aan Aston Martin, is duidelijk in zijn standpunt. De Japanners zouden de ‘motortrucs’ van de concurrentie als één van de eersten hebben aangekaart bij de FIA en verklaarden deze week dat zij alle innovaties altijd doorlopen met de organisatie. “Dit jaar gaan de nieuwe reglementen in, inclusief de interpretatie en uitvoering ervan”, aldus Honda-topman Koji Watanabe tijdens de presentatie van de nieuwe Honda-motor in Japan. “Daarbij zijn er veel factoren die besproken moeten worden.”

“Er komt dus veel bij kijken, maar we willen die details voorlopig even buiten beschouwing laten”, vervolgde hij. “We willen echter wel duidelijk maken dat we ons aan de reglementen willen houden zoals die zijn opgesteld. Reglementen beschrijven niet altijd alles even concreet. In de nieuwe reglementen onderzoeken we daarom de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor elk van de verschillende krachtbronnen. Natuurlijk is er ook veel ruimte voor interpretatie, en dat hoort erbij”, verzekerde Watanabe. “Het is echter aan de FIA om te bepalen of iets toegestaan is of niet. Honda heeft veel verschillende ideeën en we willen die graag met de FIA bespreken om te zien of ze worden geaccepteerd. Zo werken we; we zullen de FIA altijd raadplegen over reglementaire zaken”, benadrukte hij met klem.

