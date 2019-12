Het was voor Honda een flinke uitdaging om in 2019 twee teams van motoren te voorzien. Dat erkent technisch directeur Toyoharu Tanabe, die echter ook vindt dat het ‘redelijk goed’ is gegaan.

Honda leverde in 2019 voor het eerst sinds het in 2015 in de Formule 1 terugkeerde motoren aan meer dan één team. Na van 2015 t/m 2017 met McLaren gewerkt te hebben, ging Honda in 2018 met Toro Rosso in zee. Afgelopen seizoen kwam topteam Red Bull daar bij.

Honda had zo in 2019 voor het eerst twee teams onder haar hoede. “Dat was, uiteraard, uitdagend”, vertelt Tanabe aan Autosport. “Het betekende meer medewerkers, meer motoren. Tot op heden is alles echter redelijk goed gegaan met beide teams”, zegt Tanabe.

2019 was ook Honda’s beste jaar sinds haar rentree in 2015. Met Red Bull won het drie races en pakte het zes verdere podiumplekken. Toro Rosso scoorde twee podiumplaatsen. Van 2015 t/m 2018 deed Honda het nooit beter dan vierde.

Scherpe blik

Zelfs met deze resultaten met twee teams in de achterzak, kijkt Honda scherp naar wat er beter kan. “Ik heb de engineers en monteurs gevraagd goed naar 2019 te kijken. ‘Wat kan er beter? Wat was een probleem? Waar maakten we ons zorgen om wat betreft het werk op circuit?’ Op die manier kunnen we een lijst maken, dit bespreken en met ideeën voor volgend jaar komen”, vertelt Tanabe.

Honda heeft overigens al aangegeven dat het in 2020 ‘waarschijnlijk lastiger’ wordt een grote stap te zetten met de motor. Het contract met beide Red Bull-teams is ondertussen verlengd tot en met eind 2021. Zo gaat Honda dus door met twee teams. Red Bull en Toro Rosso zullen ook in 2020 een identieke behandeling krijgen, aldus Tanabe.

