Honda heeft in aanloop naar de thuisrace in Suzuka een update gegeven over de Aston Martin-motor. De Japanse motorfabrikant zorgde de afgelopen tijd voor hoofdbrekens bij het team. De aandrijflijn is niet alleen onbetrouwbaar, maar veroorzaakt ook ernstige vibraties in het chassis. Fernando Alonso moest tijdens de Chinese GP afhaken vanwege de trillingen in de cockpit. Honda spreekt van verbeteringen, maar geeft ook toe dat het lek in Suzuka nog niet boven is.

De problemen met de nieuwe Honda-motor hebben ertoe geleid dat Aston Martin nog geen enkele race heeft uitgereden in 2026. Op voorhand waren de verwachtingen hooggespannen, mede dankzij de komst van topontwerper Adrian Newey en het feit dat Honda de afgelopen jaren motoren leverde voor de kampioensauto’s van Red Bull. In de praktijk loopt het team achter de feiten aan; de trillingen vormen het grootste obstakel voor Aston Martin, maar dat probleem lijkt voorlopig nog niet verholpen.

Shintaro Orihara, algemeen directeur en hoofdingenieur van Honda, blikte via sociale media vooruit op de aankomende GP van Japan. “In China hebben we vooruitgang geboekt op het gebied van de betrouwbaarheid van de accu”, verklaarde hij. “We zijn erin geslaagd de trillingen die de verschillende systemen beïnvloeden te verminderen, maar de oorzaak van de vibraties in de cockpit moet nog nader worden vastgesteld”, voegde Orihara eraan toe. “In de periode tussen China en Japan hebben we ons tevens gericht op de betrouwbaarheid van het volledige pakket.”

Kwakkelend Aston Martin

“Onze prestaties zijn nog niet goed genoeg, met name wat betreft het energiebeheer”, vervolgde hij eerlijk. “Suzuka is een lastig circuit om daarin vooruitgang te boeken; we putten voornamelijk uit de lessen van Australië en China. We zijn nog niet op het niveau waar we dit weekend wilden zijn, maar we blijven hard werken om ons pakket te optimaliseren. We kijken ernaar uit om het thuispubliek en de Honda-fans te laten zien dat we sinds Bahrein vooruitgang hebben geboekt.”

Zodoende zet Aston Martin zich schrap voor opnieuw een uitdagend raceweekend. Mogelijk biedt de onverwachte voorjaarsstop in april extra mogelijkheden om verdere vooruitgang te boeken. Achter de schermen in Silverstone gebeurt bovendien meer. Jonathan Wheatley werd veelvuldig gelinkt aan de Britse renstal; hij zou binnenkort de rol van teambaas overnemen van Adrian Newey, die zich weer volledig moet focussen op de ontwikkeling van de AMR26. Wheatley nam vorige week plotseling afscheid van Audi. Om ‘persoonlijke redenen’ deed de Engelsman een stap terug. Over een eventuele transfer naar Aston Martin is nog niets bekend.

