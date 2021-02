Honda-topman Tanabe: ‘Blij dat er na 2021 via Red Bull iets van Honda in F1 achterblijft’

Toyoharu Tanabe, de technisch directeur van Honda’s motorprogramma, is blij dat de Japanse fabrikant na 2021 toch een soort van in de Formule 1 vertegenwoordigd blijft als Red Bull haar motoren overneemt.

“Ik denk dat dit voor Honda het juiste is om te doen, ook gezien onze relatie met Red Bull en Alpha Tauri”, zegt Tanabe over hoe zijn werkgever zich bereid heeft getoond haar motoren vanaf 2022 door Red Bull en haar zusterteam te laten gebruiken. “Honda heeft namelijk veel baat gehad bij die beide relaties”, erkent hij. Zo kan Red Bull ook tot het laatste moment op Honda’s volle support rekenen.

In naam zullen de krachtbronnen met ingang van 2022 natuurlijk geen Honda’s meer zijn, maar zo blijft er toch een stukje Honda achter in de Formule 1. “Dat laat ook zien hoe belangrijk onze rol en geschiedenis de afgelopen decennia in de Formule 1 is geweest”, meent Tanabe. “Ik ben blij dat Honda deze twee teams en de Formule 1 zo verder kan helpen.”

‘Honda gaat Tsunoda steunen’

Een ander deel van Honda’s nalatenschap is natuurlijk de promotie van protegé Yuki Tsunoda naar de Formule 1. De Alpha Tauri-rijder is de eerste Japanse Formule 1-coureur sinds Kamui Kobayashi in 2014. “Hij kan op veel aandacht rekenen, zeker vanuit Japan. Zo ligt er misschien extra druk op hem, maar ik hoop dat hij aanvallend blijft rijden. Honda gaat in elk geval alles doen om hem te steunen.”