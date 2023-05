Hongarije heeft er een nieuw circuit bij. Het Balaton Park Circuit is vandaag officieel geopend voor de ogen van de pers en verschillende speciale gasten. De opening komt na tien jaar aan voorbereiding en een investering van €200 miljoen.

Het circuit, gelegen in het westen van Hongarije aan het Balatonmeer, is 4.1 kilometer lang en telt zestien bochten. Het circuit is ontworpen aan de hand van de richtlijnen voor FIA Grade 1 licentie waar circuits aan moeten voldoen als ze een Formule 1-race willen organiseren. Het circuit bezit de licentie echter nog niet; in plaats daarvan is een Grade 2 licentie aangevraagd, zo meldt de organisatie.

De locatie biedt ruimte voor zeker tienduizend fans, al kan dat aantal opgekrikt worden naar 120.000 met speciale tribunes. Gianpaolo Matteucci, bestuurslid van het circuit, sprak tijdens de opening over “een uniek project dat begon als een droom en nu werkelijkheid is geworden. De bouw begon vier jaar geleden, waarbij we ons extra richtten op veiligheid, innovatie en milieuvriendelijkheid. We zijn er klaar voor om internationale motorsport evenementen te organiseren.”

Layout van Balaton Park

Voormalig Formule 1-coureur Giancarlo Fisichella was ook aanwezig bij de opening. De drievoudig racewinnaar stapte ook meteen in een auto om wat ervaringen vanaf de baan te delen. “Ik was onder de indruk van het karakter toen ik voor het eerst op het circuit reed”, reflecteert Fisichella achteraf. “Het circuit heeft het allemaal: een spannende combinatie van snelle bochten, uitdagende haarspeldbochten en coole chicanes. Het is een circuit dat lekker doorloopt, dat voelt erg fijn als je racet. De eerste bocht en het einde van het laatste rechte stuk zijn perfecte plekken om in te halen. Al met al is het een genot om op Balaton Park te rijden.”

Voorlopig staan er nog geen grote internationale kampioenschappen gepland op het circuit. Wel zal Porsche de komende tijd gebruik maken van Balaton Park voor een serie festiviteiten ter viering van het 75-jarig bestaan van het Duitse merk.