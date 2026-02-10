Het aankomende F1-seizoen staat in het teken van ingrijpende reglementswijzigingen. De auto’s worden kleiner en lichter en maken gebruik van talrijke aerodynamische innovaties. Voor de ingenieurs bracht dat de nodige complicaties met zich mee, zo onthulde McLaren-topman Rob Marshall tijdens de presentatie van de MCL40. Aan de hand van de belangrijkste wijzigingen legde hij uit waar de grootste uitdagingen lagen.

Wat direct opvalt in 2026, is dat de auto’s een stuk compacter zijn geworden. Tot groot genoegen van diverse coureurs werden de chassis smaller en korter. Na afloop van de eerste shakedown in Barcelona klonken er al positieve geluiden vanuit de paddock, met name over de kleinere voetafdruk. Voor de ingenieurs bracht dit compactere pakket echter nieuwe uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld bij het inpassen van alle systemen.

“De auto is zoveel korter”, legde Rob Marshall, hoofdontwerper van McLaren, uit tijdens de season launch in Bahrein. “Daardoor is het erg moeilijk geworden om een plek te vinden voor radiatoren en elektrische modules, die normaal gesproken verspreid over de auto zaten. Er is simpelweg minder ruimte voor alles. Wat ons wel geholpen heeft, is dat de brandstoftank iets kleiner is.”

Complexe veiligheidssystemen

Ook op het gebied van veiligheid moesten ontwerpers een nieuwe koers inslaan, met strengere crashtests en een volledig herziene neusstructuur. Marshall lichtte toe: “De crashstructuur is in principe volledig nieuw, want ook op dat gebied zijn de reglementen dit jaar veranderd. We moeten ervoor zorgen dat na een kleine aanrijding – die de voorvleugel of de voorste helft van de neus eraf slaat – het resterende deel de coureur nog steeds beschermt bij een tweede botsing. Dat maakt het ontwerp van de neus aanzienlijk complexer. Ook aan de achterkant gelden nieuwe reglementen en strengere homologatie-eisen”, vervolgde hij. “Er is veel moeite en onderzoek gedaan om de auto bestand te maken tegen die zwaardere tests.”

LEES OOK: Adrian Newey licht ontwerp van nieuwe Aston Martin toe: ‘Sterke basis’

De nieuwe reglementen bieden echter ook ruimte voor differentiatie en unieke designoplossingen, zo verzekerde Marshall. Zo kwamen er in Barcelona al verschillende oplossingen voor de vleugelmechanismen voorbij; de voorvleugel wordt in 2026 voorzien van actieve aerodynamica, maar teams krijgen hierin de vrijheid om te experimenteren. “De nieuwe vleugel heeft nog steeds de vorm van een pijlpunt, maar zit nu lager en heeft een veel bredere voetplaat”, legde Marshall uit. “Daarnaast wordt deze nu aangestuurd zoals het oude DRS-systeem. Er is behoorlijk wat vrijheid in hoe je dat vormgeeft. Ik denk dat we verschillende oplossingen zullen zien bij verschillende auto’s op de grid.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.