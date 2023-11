Christian Horner en Toto Wolff hebben respect voor de strategie van Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Hoewel Horner enkele verbeterpuntjes zag, vinden ze dat het pleit voor het karakter van Leclerc hoe hij met de situatie omging.

In de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi stond er voor Ferrari en Mercedes nog veel op het spel. Charles Leclerc en George Russell streden om plekken twee en drie op het podium. Hun einduitslag zou ook bepalen welk van beide teams als tweede zou eindigen in het constructeurskampioenschap. Die strijd werd echter bemoeilijkt door Sergio Pérez, die met rasse schreden dichterbij kwam.

In zijn opmars had Pérez echter wel een tijdstraf gekregen. Leclerc maakte al snel de berekening dat als Russell op meer dan vijf seconden achterstand op Pérez zou komen, de ‘winst’ naar Ferrari zou gaan. En dus liet hij Pérez langs om de Mexicaan meer vrije ruimte te geven. Uiteindelijk was het niet genoeg, maar het was wel een goed plan, zo redeneert Horner.

“Het was een logische keuze gezien de positie van Ferrari”, legt de Red Bull-teambaas uit. “Het probleem is alleen dat ze maar half werk leverden. Ze lieten Checo inderdaad voorbij, maar daarna… Checo had al bewezen dat je op dat stuk van het circuit iemand best wel goed op kan houden. Ik denk dat Charles dus iets meer George had moeten vertragen, dan had hij die seconde extra kunnen pakken.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft daarentegen erg veel respect voor het feit dat Leclerc dat niet deed. “We wisten dat we binnen vijf seconden van Pérez moesten blijven. Leclerc lag zo erg voor dat we niet dachten dat ze het gat nog goed konden behouden. Uiteindelijk had Leclerc best even op de rem kunnen gaan in de laatste sector. Dat deed hij niet, en dat pleit echt wel voor zijn karakter als coureur vind ik.”

Lees hier alles terug over de Grand Prix van Abu Dhabi, de slotrace van het seizoen

