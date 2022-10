Teambaas Christian Horner is er nog altijd van overtuigd dat Red Bull ‘wat de relevante kosten betreft’ onder de budget cap is gebleven in 2021 en haalt hard uit naar iedereen die het team van valsspelen beticht. “Wij staan sinds Singapore al publiekelijk terecht.”

“Fictie”, zegt hij verder, is de suggestie dat Red Bull nog jarenlang profijt kan hebben van haar – door de FIA na boekenonderzoek verklaarde – overschrijden van de budget cap in 2021. “We hebben er absoluut geen voordeel van gehad”, benadrukt hij specifiek wat 2021 en 2022 betreft.

“Je moet naar de relevante kosten binnen en buiten de cap kijken, dat is waar het qua interpretatie om gaat. Wij zijn van mening dat we qua relevante kosten binnen het budgetplafond zaten”, herhaalt Horner, en vervolgt: “daar spreken we nu met de FIA over, en wat eventueel verzachtende omstandigheden zijn.”

52 bladzijden

Horner geeft daarbij ook weer te verstaan dat Red Bull volgens haar eigen berekeningen ‘flink onder de cap‘ van 145 miljoen zat, maar erkent dat er uiteraard dingen zijn waar je dan met de FIA over van mening kan verschillen. “Het gaat immers om een zeer complex reglement van 52 bladzijden.”

Red Bull en de FIA staan nu in contact over de afhandeling van de zaak. De FIA kan Red Bull een schikkingsvoorstel doen, wat het team kan accepteren of afwijzen. In het laatste geval gaat de zaak dan door naar een speciaal panel dat zich over de kwestie moet buigen.

Horner hoopt dat er snel uitsluitsel volgt, zegt hij, en dat Red Bull en de FIA eruit komen. “Ik hoop dat het nog dit weekend wordt opgelost. Lukt dat niet, dan gaat het naar het panel, of een hoger gerechtshof. Dan kan het zo nog zes of negen maanden duren. Dat willen wij niet. Wij willen dit afsluiten.”

Imagoschade

Dat Horner er klaar mee is, blijkt ook wel uit de scherpe manier waarop hij zijn ongenoegen uit over het feit dat er al voor de FIA haar onderzoek publiekelijk presenteerde, uit gelekt was. “Wij staan al sinds Singapore publiekelijk terecht.”

“Die hele retoriek dat we valsspelen, de getallen die in de pers zijn genoemd die mijlenver van de realiteit verwijderd zijn, dat doet enorm veel schade aan ons merk, onze partners, en onze mensen.” Zozeer zelfs, zegt hij, ‘dat kinderen van ons personeel er in de speeltuin om gepest worden’. “Dat kan toch niet?!”

Boos op Brown

Horner heeft verder ook geen goed woord over voor McLaren-collega Zak Brown, die in een open brief opriep tot strenge straffen voor wie de budget cap overtreedt. Hij deed dat zonder Red Bull bij naam te noemen, maar het was duidelijk dat Brown op het team van de energiedrankfabrikant doelde.

“Het is heel teleurstellend dat een ander team je van vals spel verdenkt, zonder over alle feiten te beschikken. Schokkend, zelfs”, vindt Horner. Brown, op zijn beurt: “Mijn brief was in algemene termen opgesteld, en stelde dat je als je te veel geld uitgeeft, daar voordeel van hebt.”

“De budget cap is een regel, net zoals we de technische regels hebben. We zeggen niet dat iemand te veel geld heeft uitgegeven – dat is aan de FIA – maar vinden wel dat als iemand dat heeft gedaan, er consequenties moeten zijn. Net als wanneer je de technische regels overtreedt.”