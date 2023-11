Christian Horner heeft de uitspraken over de interesse van Lewis Hamilton enigszins genuanceerd. Nadat eerder deze week berichten opdoken dat Hamilton had gevraagd om voor Red Bull te gaan rijden, legt Horner nu uit dat de gesprekken ‘niet ongebruikelijk’ waren.

Eerder deze week werd bekend dat Lewis Hamilton volgens Christian Horner eerder dit jaar interesse had geuit in een plekje bij Red Bull. Hamilton reageerde daar meteen op dat hij al jaren niet met Horner had gesproken. Horner zelf zou hebben gezegd dat hij Hamilton afwees, omdat de samenwerking met Max Verstappen niet zou werken.

Nu heeft Horner wat meer uitleg gegeven over de beweringen. Tegenover RaceFans legt de Red Bull-teambaas uit: “Het was zijn management. Zij toonden interesse, maar dat is verder niet ongebruikelijk. Misschien is het een beetje gênant voor Lewis, gezien zijn eigen team. Maar het is echt niet raar dat mensen contact zoeken.”

“Ik ga geen details geven van wie en wanneer,” vervolgt Horner. “Maar ze zouden hun werk niet goed doen als ze geen contact leggen. Het zou me wel verbazen als ze dit niet aan Lewis hebben verteld, maar je weet maar nooit hoe dit soort managers omgaan met verschillende sporters. Ik heb niet rechtstreeks met Lewis gesproken. Er waren ook geen clandestiene gesprekken met hem om voor Red Bull te gaan rijden.”

Anthony Hamilton

Tegenover Sky Sports durft Horner al wel te openbaren wie er dan precies contact heeft gezocht: Anthony Hamilton, de vader van Lewis. “Ik ken Anthony nu zo’n vijftien of zestien jaar, dus natuurlijk praten we dan wel eens tijdens het seizoen. Anthony is een aardige vent. Hij vroeg me wat over Sergio, en stelde een suggestieve vraag. Ik weet niet wat voor rol Anthony tegenwoordig speelt in het management van Lewis, maar hij heeft er natuurlijk wel een band mee. Ik denk niet dat hij me die vragen stelde om zelf bij ons te komen rijden.”

Hamilton zat eerder dit jaar in de onderhandelingen voor een nieuw contract bij Mercedes. Het komt regelmatig voor dat tijdens zulke onderhandelingen coureurs gaan kijken wat de andere mogelijkheden zijn, zelfs als ze niet daadwerkelijk van plan zijn van team te wisselen. Uiteindelijk kreeg Hamilton een contract voor twee extra jaar. Zoals Horner het zelf zegt: ‘Men zoekt hier veel te veel achter’.

