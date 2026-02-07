Christian Horner zag in zijn tijd als Red Bull-teambaas hoe twee van zijn coureurs, Sebastian Vettel en Max Verstappen, meermaals het wereldkampioenschap wonnen. Nog een derde coureur had volgens de inmiddels oud-teambaas het talent om zijn naam aan dat lijstje toe te voegen: Daniel Ricciardo. Horner legt uit hoe Red Bull tijdens de hoogtijdagen van de Australiër helaas niet over de meest competitieve bolide beschikte.

Christian Horner stond twintig jaar lang aan het roer bij Red Bull, totdat hij afgelopen juli werd ontslagen als teambaas. In zijn tijd bij de Oostenrijkers zag de Brit behoorlijk wat talenten voorbijkomen, inclusief latere wereldkampioenen Sebastian Vettel en Max Verstappen. Toch had ook een andere geliefde coureur het zeker in zich om wereldkampioen te worden, zo onthult Horner: Daniel Ricciardo.

LEES OOK: Horner verdedigt vermeende ‘motortruc’ Red Bull: ‘F1 draait om grenzen verleggen’

“Daniel is gewoon een geweldige kerel”, begint Horner zijn lofzang voor de Australiër, tijdens de Christian O’Connell Show. “Hij verlicht een kamer zodra hij binnenkomt. Hij heeft een grote persoonlijkheid. Hij heeft ook een groot hart, een zeer gevoelige kerel. Ik klikte gewoon met hem. Hij was een geweldige coureur, maar helaas hadden we op het moment dat hij op zijn hoogtepunt was niet de meest competitieve auto op de grid.”

‘De sport mist Daniel’

Ricciardo reed voor het Oostenrijkse team tijdens de dominante jaren van Mercedes. De Zilverpijlen wonnen tussen 2014 en 2021 acht keer het constructeurskampioenschap. “Als we wel een goede auto hadden, had hij wereldkampioen kunnen worden. Maar hij is een geweldige kerel en ik denk dat de sport Daniel mist. Die glimlach, hij is ook een geweldige zanger. Ik gaf altijd een feestje na de race op Silverstone en zijn vertolking van Wagon Wheel was legendarisch. Ik heb hem zelfs eens op een kerstfeestje laten zingen, wat hij me nooit heeft vergeven. Gewoon een grote persoonlijkheid, veel charisma”, sluit de oud-teambaas af.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.