Ook Christian Horner heeft gereageerd op de vermeende ‘motortruc’ van Mercedes en Red Bull. De beide teams zouden naar verluidt een manier hebben gevonden om de compressieverhouding van de krachtbron te verhogen, wat tijdwinst kan opleveren. Horner was erbij toen de motorafdeling van Red Bull – Red Bull Powertrains – werd opgericht, en verdedigt de eventuele ‘truc’ van zijn voormalig werkgever: ‘Het draait er in de F1 om hoe je de regels interpreteert’.

Het is het onderwerp dat de gemoederen in de Formule 1 al weken bezighoudt: de ‘motortruc’ van Mercedes en Red Bull. De twee teams zouden naar verluidt een manier hebben gevonden om de compressieverhouding van de krachtbron te verhogen, terwijl de auto’s nog steeds aan de technische voorschriften voldoen. Christian Horner stond bij Red Bull aan het roer toen de motorafdeling, Red Bull Powertrains, werd opgericht, en speelde zo een doorslaggevende rol voor het 2026-seizoen, wanneer de eerste eigen motor van de Oostenrijkse renstal zijn intrede doet.

LEES OOK: Eerste controverse over 2026-reglement dreigt na vermeende ‘truc’ Mercedes en Red Bull

‘Gewaagde uitspraak’

De Brit werd daarom door het Australische Today gevraagd naar de hele saga rondom de ‘motortrucs’, en of fabrikanten inderdaad valsspelen op deze manier. “Nou, dat is een gewaagde uitspraak”, steekt Horner van wal. “Formule 1 draait om grenzen verleggen. Het gaat om hoe je de regels interpreteert. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. De meest conservatieve teams zijn de teams die nooit vooraan staan. Je moet grenzen verleggen.”

LEES OOK: Toto Wolff veegt vermeende motortrucs van tafel: ‘Rivalen zoeken nu al excuses’

Volgens Horner is het daarom cruciaal voor teams om de ‘slimste ingenieurs ter wereld’ in huis te halen. “Het draait natuurlijk allemaal om hoe je de regels interpreteert”, vervolgt de oud-teambaas. “Ingenieurs, enkele van de slimste ingenieurs ter wereld, zullen naar die regels kijken en denken: oké, hoe kan ik de prestaties maximaliseren?”. Mochten Mercedes en Red Bull inderdaad de ‘motortruc’ hebben toegepast, dan kan dat een beter brandstofrendement en zelfs een paar tienden tijdwinst opleveren.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.