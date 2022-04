Max Verstappens race engineer Gianpiero Lambiase krijgt een nieuwe rol binnen het team van Red Bull, als head of trackside race engineering. Maar: de Italiaan blijft ook gewoon de race engineer van de Nederlandse wereldkampioen.

Dat bevestigt Red Bull-teambaas Christian Horner, nadat De Telegraaf donderdag al meldde dat ‘GP’, zoals Lambiase door Verstappen en binnen het team wordt genoemd, promotie zou krijgen. Lambiase neemt de rol als hoofdengineer op het circuit over van Guillaume ‘Rocky’ Rocquelin, die een stap terug doet.

“Ons engineeringteam ontwikkelt zich. Zeker nu we efficiënt moeten omgaan met de budget cap“, vertelt Horner tijdens de FIA-persconferentie. “Rocky heeft de afgelopen vijftien jaar geweldig werk bij ons gedaan. Hij heeft Sebastian Vettel naar al zijn zeges en titels geholpen (tussen 2009 en 2013, red.) en leidde vorig jaar het engineeringteam.” Met succes dus, want vorig jaar werd Verstappen kampioen.

Rocquelin krijgt nu een nieuwe rol, vervolgt Horner, waarin hij Red Bulls talenten gaat helpen begeleiden en integreren binnen Red Bull Racing. “Dit is zijn laatste Grand Prix-weekend”, verklaart Horner dan ook. Als gevolg daarvan, “doet GP een stap omhoog. Hij wordt nu de hoofdengineer op het circuit, maar blijft ook de race engineer van Max”, zo benadrukt Horner.

Verstappen en Lambiase zijn al jaren een succesvolle tandem binnen Red Bull. De Nederlander werkt al sinds zijn komst naar het team, begin 2016, nauw samen met de engineer. Rocquelin was sinds 2015 head of trackside engineering, daarvoor was hij race engineer. Van 2010 tot en met 2013 wonnen Vettel, Rocquelin en Red Bull vier keer ‘de dubbel’.