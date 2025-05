Christian Horner heeft zijn zorgen geuit over dat de Formule 1, in zijn eigen woorden, ‘te veel gereguleerd’ wordt. Volgens de Red Bull-teambaas gaat zo het natuurlijke racen binnen de koningsklasse steeds meer verloren. Het onderwerp kwam naar aanleiding van Max Verstappens felle verdediging tegen Oscar Piastri in Miami weer ter sprake.

Max Verstappen zorgde met zijn gevechten met eerst Oscar Piastri en later Lando Norris in Miami voor de meeste actie op de baan. De Nederlander verdedigde hard en probeerde zo zijn twee McLaren-rivalen te dwingen hem aan de buitenkant in te halen. De coureur die namelijk de bocht ‘wint’, krijgt volgens de 2025-regelementen het recht om deze feller te verdedigen dan een jaar eerder. Toen moesten coureurs nog genoeg ruimte overlaten voor de coureur die de inhaalactie plaatste.

De reglementen in de Formule 1 zijn zo constant onderhevig aan verandering, en volgens Verstappen voelt het racen daardoor niet altijd ‘natuurlijk’ meer. “Maar ik volg gewoon de regels”, voegde de wereldkampioen er tegenover The Race aan toe.

Niet meer natuurlijk racen

Ook Verstappens teambaas bij Red Bull Christian Horner is niet helemaal blij met de nieuwe reglementen, en vindt dat er eigenlijk te veel regels zijn. “Het voelt niet meer als natuurlijk racen”, legt de Brit uit. “(De Formule 1, red.) wordt te veel gereguleerd op het gebied van wiel-aan-wiel racen, en ik weet niet of dat nodig is. Het wordt steeds onnatuurlijker. Misschien hebben we wel een reset nodig.”

De man uit Leamington Spa laat het besluit over dat laatste, een reset of niet, liever wel aan de coureurs over. “Het zou goed zijn als de coureurs dat tijdens het volgende raceweekend kunnen bespreken. Wanneer er te veel reglementen worden ingevoerd, dan rijd je alleen maar volgens de reglementen, en niet meer natuurlijk.”

