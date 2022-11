Veeleisend, dat is Max Verstappen voor het team van Red Bull, maar óók voor zichzelf, zegt teambaas Christian Horner. “Het is geen eenrichtingsverkeer.”

Red Bull, zo maakt Horner in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine duidelijk, verwacht namelijk ook veel van Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen is daarbij niet iemand die je met een schop onder zijn kont hoeft aan te sporen, lacht Horner: “Nee, nee, je weet van Max gewoon dat je honderd procent krijgt als je hem in de auto zet.”

“En hij is veeleisend”, erkent Horner, “maar geeft ook veel terug. Dat is ook geen eenrichtingsverkeer”, geeft Horner dus te verstaan, “want dat werkt beide kanten op.” Dat de radioberichten over en weer tijdens de races soms scherp kunnen klinken, hoort erbij. “Hij pusht gewoon”, zegt Horner over Verstappen. “Hij pusht zichzelf. Max is net zo hard voor zichzelf als voor het team.”

Verstappens management, bestaande uit vader Jos en Raymond Vermeulen, staat er net zo goed om bekend veeleisend te zijn. “Dat hoort”, zegt Horner, “allemaal bij het ‘pakket’. Jos en Raymond hebben uiteraard veel sturing gegeven en hulp geboden om Max tot de coureur te maken die hij vandaag de dag is, daarin een sleutelrol gespeeld. Ze willen het beste voor hem, hun zoon en coureur, dat is ook normaal.”

