Red Bull-teambaas Christian Horner is er allesbehalve van overtuigd dat de Grand Prix van België vandaag verreden kan worden. De race is nog niet van start gegaan vanwege de regen en er is ook momenteel nog geen starttijd aangegeven.

Op weg naar de grid crashte Sergio Pérez bij Les Combes. De schade aan zijn Red Bull was groot, met name aan de ophanging rechtsvoor. Hij kon daardoor niet aan de start verschijnen, al zorgde een uitstel van de start nog wel voor een klein beetje hoop bij de monteurs, die nog altijd hard sleutelen om de auto gereed te krijgen. Wel moeten ze van de wedstrijdleiding toestemming krijgen, waar ze niet helemaal zeker van zijn omdat hij volgens hen hulp van buitenaf kreeg.

“We geloven dat hij geen assistentie van buitenaf heeft gekregen”, zegt Horner tegen Sky Sports. “Dat is ook wat Jonathan (Wheatley, sportief directeur Red Bull, red.) bij Michael (Masi, wedstrijdleider, red.) heeft gevraagd. De monteurs werken keihard door om een wonder te verrichten. Het was een veel zwaardere impact dan Max in Hongarije had. We doen nu ons best. Als deze race dan gaat starten, wat nog wel een uur zou kunnen duren, dan zouden we hem terug in de race kunnen krijgen”, aldus Horner.

Foto: BSR Agency

Race of geen race?

Door de omstandigheden rijst de vraag of er überhaupt wel een race gaat komen vandaag. Horner bekijkt het graag van de positieve kant, al is hij ook realistisch. “De Formule 3 reed gisteren nog om zeven uur ’s avonds, dat was nog wel een plezierige avond en de regen nam af. Deze regen blijft nog wel een uur of langer. Het grote probleem is niet zozeer de grip, maar het zicht en met name tussen de marshallposts. De coureurs achter de leider kunnen niets zien. Dat is de meest verontrustende situatie”, stelt de Red Bull-teambaas.

Mocht de race uitgesteld worden naar maandag, dan staat Red Bull wel klaar voor de race. “Het is morgen een feestdag, toch?”, grapt Horner. “Dus wat gaan we anders doen? Waarom ook niet. Ik had daar nog niet eens aan gedacht, ik zal het de jongens vertellen zodat ze hard door blijven werken aan de auto.”

Bij het Duitse Sky Sports voegde Horner nog toe: “Met deze omstandigheden zullen we geen race zien vandaag. Het was absoluut de juiste beslissing om niet van start te gaan.”