De start van de Grand Prix van België is uitgesteld vanwege de te natte omstandigheden. De wedstrijdleiding probeerde het nog wel achter de safety car, maar besloot de race niet van start te laten gaan.

Het is al het hele weekend nat en fris op Spa-Francorchamps en ook op zondag was er geen plekje voor de zon in de Ardennen. De start stond gepland voor 15:00 uur, maar de wedstrijdleiding besloot vanwege de omstandigheden om deze uit te stellen. Wel zou de formatieronde in ieder geval achter de safety car aanvangen. Meerdere keren werd de start van die formatieronde uitgesteld, maar om 15:25 uur vertrokken ze dan alsnog.

Na twee rondes achter de safety car kwam echter al een duidelijk oordeel vanuit de wedstrijdleiding. Zij besloten de startprocedure uit te stellen omdat het te nat was om het veld van negentien coureurs – aangezien Sergio Pérez op weg naar de grid was gecrasht en niet van start kon gaan – los te laten. De rode vlag werd gezwaaid en het is nu afwachten wanneer de race wel van start kan gaan. De auto’s staan nu in de pitstraat geparkeerd. Voorlopig neemt de regen echter niet af, maar eerder toe.

In die rondes achter de safety car waren de meeste coureurs het met elkaar eens dat de race niet van start kon gaan. Op de boordradio begon Lewis Hamilton al met de melding dat hij niks kon zien. Ook polesitter Max Verstappen kon niet veel zien. “Ik moet iets meer afstand naar de SC houden, ik zie anders niets”, meldde Verstappen. Toch vond hij het wel goed genoeg om te starten. “Het is naar mijn mening prima. Het is nat, maar prima om te racen”, aldus de Nederlander. Daniel Ricciardo noemde het uitstellen van de start in ieder geval ‘het juiste besluit’.

