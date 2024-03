Christian Horner heeft zaterdagavond na het tweede succesnummer van Red Bull in 2024 opnieuw iets uit te leggen, nadat Max Verstappen een etmaal eerder heeft verklaard zijn conclusies te trekken als adviseur Helmut Marko vertrekt. “Het belang van het team staat altijd voorop.”

Om half elf lokale tijd zit het motorhome van Red Bull aardig vol. Aan het hoofd van de tafel heeft teambaas Christian Horner tien minuten tijd vragen van de pers te beantwoorden. Wat opvalt? Het gebruik van het woord team.

Christian Horner: “Goedenavond, allemaal. Ladies first.” Een Britse journaliste opent het vragenvuurtje. En het gaat niet over het gerommel de afgelopen dagen binnen Red Bull Racing.

Wat kunnen we na deze demonstratie van de volgende race verwachten?

CH: “Checo zat acht, negen seconden achter zijn teamgenoot. We hebben opnieuw een sterke teamprestatie geleverd. Het is geweldig te zien hoe sterk de RB20 is, nu ook op een stratencircuit. Maar Melbourne (over twee weken, red) wordt weer anders. Ik denk dat we na vijf races een wat duidelijker beeld zullen hebben. Maar nogmaals: een hele sterke teamprestatie. Beide coureurs hebben exceptioneel werk geleverd.”

Je hebt nu voor het tweede jaar op rij de beste auto. Toch is er de dreiging dat je je beste coureur kwijtraakt. Toto Wolff (teambaas Mercedes, red) zei dat hij Max graag wil hebben. Is de dreiging Max kwijt te raken een realistische?

CH: “Ik weet zeker dat iedereen in de paddock Max in zijn team wil. Maar Toto zei ooit ook: de beste coureurs willen in de beste auto zitten. Max heeft net zijn 56e GP-zege en zijn honderdste podiumplek gehaald. Allemaal in auto’s van Red Bull Racing. Samen presteren we exceptioneel en iedereen heeft daarin zijn rol: alle 22 afdelingen. Als niet iedereen zijn werk zo goed doet, kun je niet dit soort prestaties neerzetten.

Maar zeg nooit nooit. Als een coureur ergens niet wil zijn, gaan ze ergens anders naartoe. Maar ik zou niet weten waarom iemand uit dit team zou willen. Max heeft geweldige mensen om zich heen en doet fantastisch werk in een fantastische auto. Wij zijn gefocust op winnen. En dat doen we goed, vandaag ook weer. Ik ben me bewust van al het lawaai, dat is afleiding geweest voor ons werk. Maar wij zijn een team.”

Voor nu lijkt de lucht geklaard. Maar gaat dit op langere termijn impact op het team hebben?

CH: “We hebben één gezamenlijk belang: het team. Dat staat altijd voorop, van de top tot naar beneden. Als een team niet in absolute harmonie zou werken, zouden we dit soort resultaten niet behalen. Maar als individuen niet in dit team willen zijn: we dwingen ze niet. Mensen werken hier omdat ze hier willen werken, gepassioneerd zijn. En die passie zorgt ervoor dat we geen gemiddelde maar exceptionele resultaten scoren. Die toewijding van iedereen is het DNA van Red Bull Racing. En dat zal ook zo blijven. Niet alleen deze en volgende week, maar ook de volgende twintig jaar.”

Hoe is je relatie met Helmut Marko?

“Het nieuws over die schorsing was nieuw voor mij. Niemand hier wist er iets van. Helmut werkt niet voor mij of Red Bull Racing, hij heeft een contract met Red Bull GmbH. Dat is een zaak tussen hen, ik ben hierbij niet betrokken. Ik ken Helmut al sinds 1996 en hij heeft een hele belangrijke rol, die in de loop der jaren geëvolueerd is, in dit team gespeeld. Helmut is 80 maar nog steeds zeer gemotiveerd. Dat is fantastisch. Mijn relatie met hem is geen thema. Hij is altijd uitgesproken, maar zo is Helmut.”

En je relatie met Max? Is er al een lijst met eventuele vervangers?

“Ik heb absoluut een goede relatie met Max. Er is geen spanning, geen stress. Kijk hoe relaxt Max in de garage is. Dat zie je op de baan ook. Ik heb geen enkele issues met Max.”

Hij heeft een contract tot 2028.

“Je kunt iemand niet dwingen te blijven vanwege een stukje papier. Ik zal niemand tegen zijn wil hier houden. Dat geldt voor een ontwerper, een machinewerker, of wie dan ook in het hele bedrijf. Geen individu is groter dan het team. Toewijding en passie zijn wat ons drijft. Max heeft dat ook, al sinds hij hier als jongen van 18 binnenkwam. We hebben een sterke band met hem. Zijn focus ligt op het werk op de baan, dat van ons ook. Een team is een team. Max is daar onderdeel van, Helmut ook. Ik leid het team, maar iedereen heeft zijn rol. En meer is het niet. Natuurlijk luisteren we altijd naar wat Max te zeggen heeft. Maar het team neemt altijd beslissingen die voor het team de juiste zijn. Of het nou om strategie gaat of de keuze voor motoren, we doen wat het beste is voor het team. En ons team is heel stabiel. Dat is een van de sleutels voor ons succes.”

Daarna zijn de tien minuten om. Horner sluit met een glimlach af. “Dank jullie wel. Ik zie jullie Down Under.”