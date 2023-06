Christian Horner denkt dat Sergio Pérez al bij de start zijn kans op een podium had verloren bij de Grand Prix van Spanje. Tegen Sky Sports beweert de Red Bull-teambaas dat als George Russell niet zo’n goede start had gehad, Perez uiteindelijk op het podium had gestaan.

Pérez startte de race vanaf de elfde plek, direct naast Russell. Pérez had geen denderende start en bleef op ongeveer dezelfde positie rijden. Russell daarentegen schoot meteen Pérez voorbij en stormde langs de andere auto’s voor hem. Daarbij kwam hij echter naast de baan terecht. Russell volgde het traject dat van te voren was afgesproken voor coureurs die de eerste bocht missen en sloot weer netjes aan bij de rest van het veld.

Met die actie won Russell maar liefst vijf plekken en kon hij meteen proberen zich een weg naar de voorhoede te banen. De stewards besloten dat de Mercedes-coureur geen straf verdiende voor zijn gewonnen plekken. Russell sloot de race uiteindelijk af op de derde plek, met Perez slechts drie seconden achter zich.

Volgens Horner waren de kansen op het podium daarmee al verkeken. “Pérez verloor terrein in die eerste paar rondes. Hij had geen geweldige start. George wist weg te komen met een actie langs de buitenkant zonder daar een straf voor te krijgen. Ik denk dat dat het verschil heeft gemaakt. Checo’s race werd steeds beter. In de laatste stint werd hij al helemaal sterk. Maar er waren gewoon niet genoeg rondes meer om het podium nog te bereiken.”