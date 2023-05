Christian Horner is bang dat de Formule 1 een breekpunt gaat bereiken met de overvolle kalender. In een interview met de Financial Times vertelt de Red Bull-teambaas dat naar zijn idee het huidige aantal races te veel vraagt van het personeel en de kijkers.

Met het vroege wegvallen van de Grand Prix van China en de annulering van de Grand Prix van Emilia-Romagna telt de Formule 1-kalender dit jaar 22 races. Evenveel als vorig jaar, maar nog steeds een recordaantal. Vorig jaar zorgde dat er al voor dat sommige teambazen niet bij elke race aanwezig waren.

In het interview wordt Horner gevraagd hoeveel races volgens hem de absolute grens is. “Ongeveer achttien”, grapt de Brit. “23 is voor mij de bovengrens. Het is een absurd aantal races die we moeten doen en een enorme afstand die we in één seizoen afleggen. We zijn net van Azerbeidzjan naar Miami gegaan en dan komen we weer terug voor drie op rij in Europa. Het is erg zwaar, dat reisschema. Je komt op een punt dat mensen op 23 zondagen tijd vrij moeten maken; dat is veel toewijding om een heel seizoen vol te houden, dus ik denk dat dat genoeg is. Je kan beter blijven racen op de bestaande circuits dan alleen maar meer toe blijven voegen. Daarmee gaan we af op een breekpunt en ik denk niet dat we daar erg ver vandaan zitten.”

‘Het is erg moeilijk om nee te zeggen’

De kalender voor 2023 bedroeg in eerste instantie 24 races en naar alle waarschijnlijkheid zal dat volgend jaar opnieuw het geval zijn. Daarnaast is de Formule 1 de afgelopen jaren druk bezig geweest met uitbreiden op nieuwe locaties. Las Vegas, Miami, Qatar en Saoedi-Arabië zijn toegevoegd aan de kalender terwijl traditionele racelanden Duitsland en Frankrijk weggevallen zijn.

“Ze halen elk jaar hetzelfde trucje uit”, vertelt Horner. “Stefano [Domenicali] zegt dan: ‘Misschien kunnen we niet naar Silverstone, Monza is een beetje onzeker’, enzovoort. En wij zeggen dan: ‘We kunnen Monaco, Monza of Silverstone niet kwijt raken’. Dan stelt hij Vegas voor en zeggen wij ‘Oké, vooruit, we gaan naar Vegas’. ‘En Miami dan?’ ‘Oké, we gaan naar Miami’. En ga zo maar door. Ze blijven mooie plekken en goede races voorstellen en het is dan erg moeilijk om nee te zeggen.”