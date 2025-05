Red Bull-teambaas Christian Horner zag in Italië niet alleen hoe Max Verstappen de twee McLaren-coureurs al gauw achter zich liet, maar ook hoe Oscar Piastri en Lando Norris hard met elkaar vochten om plek twee. De Brit prijst de twee voor hoe ze elkaar nipt konden ontwijken in de Tamburello-chicane, maar waarschuwt McLaren wel voor toekomstige aanvaringen. ‘Op een gegeven moment weegt eigenbelang altijd zwaarder dan teambelang’, aldus Horner.

Max Verstappen pakte in Imola de overwinning voor de neus weg van niet één maar twee McLaren-coureurs. Oscar Piastri en Lando Norris zijn op dit moment de enige twee coureurs die de Nederlander in de weg staan in zijn zoektocht naar een vijfde wereldtitel. De twee McLaren-coureurs houden momenteel plek één en twee bezet in het kampioenschap, maar volgens Red Bull-teambaas Christian Horner levert dat niet alleen maar voordelen op voor het Britse team.

“Ze hebben twee coureurs die vechten voor een wereldkampioenschap. Op een gegeven moment weegt eigenbelang altijd zwaarder dan teambelang”, waarschuwt de teambaas zijn concurrent alvast. “Dat is het conflict.” In Imola was de interne titelstrijd tussen de McLaren-coureurs ook al even zichtbaar op de baan, toen Piastri en Norris vochten voor de tweede plaats.

De Britse coureur kwam in ronde 58 aan zijn teamgenoot voorbij in de Tamburello-bocht, maar de twee kwamen tijdens deze inhaalactie wel even heel dicht bij elkaar. “Ze hebben goed hun best gedaan om geen contact te maken”, prijst Horner de coureurs. “Het was prijzenswaardig dat ze mochten racen, maar je kon zien dat ze behoorlijk dicht bij elkaar kwamen.”

Goede positie voor Red Bull

Horners eigen stercoureur Max Verstappen was inmiddels al aan de horizon verdwenen. De teambaas vond de prestaties van Red Bull bemoedigend in Imola, vooral Verstappens combinatie van competitieve rondetijden en goed bandenmanagement.

“Ik denk dat we de snelheid hadden om alles te counteren wat de anderen naar ons toewierpen”, vervolgt Horner. “De eerste stint was echt bemoedigend, omdat we konden zien dat Max de banden beter kon managen dan de jongens erachter. Hij reed dus heel slim en trok nog steeds een gat. En dat wil je, want zo gaan de banden langer mee. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat we in deze goede positie zitten.”

