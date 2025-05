Daags na de Grand Prix van Emilia-Romagna is er nog veel discussie over het controversiële besluit vanuit McLaren om geen team orders te geven. In de slotfase van de Italiaanse race reed Lando Norris achter Oscar Piastri, die op veel oudere banden stond. McLaren besloot om de twee coureurs te laten racen, waardoor de Brit kostbare tijd verloor om nog achter raceleider Max Verstappen aan te gaan. Teambaas Andrea Stella verdedigt het besluit, maar Norris zelf twijfelt of het wel de juiste beslissing was.

Met al vijf Grand Prix-zeges op zak dit seizoen stond McLaren ook als favoriet aan de start van de GP Emilia-Romagna. Zeker nadat Oscar Piastri zich op de zaterdag van polepositie had verzekerd. In de eerste bocht was de Australiër echter alweer zijn leidende positie kwijt aan Max Verstappen. De Nederlander haalde de McLaren-coureur in bij de Tamburello-chicane, en gaf vervolgens de raceleiding niet meer uit handen. Piastri zag Verstappen eigenlijk pas weer terug bij de tweede herstart van de race, maar ook toen reed de Red Bull-coureur weer rap weg.

De McLaren-coureurs konden eigenlijk alleen nog maar met elkaar het gevecht aangaan in de slotfase van de race. Het team besloot Piastri en Lando Norris daar ook de kans voor te geven door niet tot team orders over te gaan. Een slecht idee, vond Jacques Villeneuve. “Ze laten in principe zwakte zien”, zei de voormalig wereldkampioen tegen Sky F1. “Ze laten niet de kracht zien die Red Bull altijd laat zien, elk jaar weer. Het is alsof ze bang zijn om agressief te zijn in een poging om het rijderskampioenschap te winnen. Ze zijn bang om tegen Piastri in te gaan, wat echt heel vreemd is.”

Teambaas Andrea Stella blijft echter achter het besluit van zijn team staan. “We zaten er wel aan te denken”, geeft de Italiaan eerlijk toe tegenover de aanwezige media. “We dachten dat als Lando Max kon inhalen, hij Oscar ook makkelijk zou kunnen passeren. Vooral omdat Oscar op behoorlijk oude banden stond. We zijn blij met hoe alles uitpakte. Beide coureurs hebben er ook vrede mee, en denken dat het eerlijk was. Zo racen wij nu eenmaal.” De Italiaan legt verder uit dat McLaren erg was verrast door het tempo en het bandenmanagement van Verstappen.

Norris ontevreden?

Hoewel Stella dus van mening is dat Norris vrede heeft met de uiteindelijke beslissing, lijkt de Brit toch te suggereren dat zijn team een zege is misgelopen door de twee coureurs te laten racen. “Ik verlies daardoor tijd en dan verliest (Piastri, red.) ook tijd, maar het is wat we nu eenmaal moeten doen om te strijden voor een kampioenschap”, zei de Brit. “Als je iemand gelukkig probeert te maken, zal de ander ongelukkig zijn, dus het is zoals het is.”

