In Brazilië stond zaterdag voor de laatste keer dit seizoen een sprintrace op het programma. De FIA heeft aangegeven na het seizoen zorgvuldig naar het format te kijken en daarbij ook de mening van de coureurs en de teams serieus te nemen. Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat aanpassing van het sprintformat nodig is.

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft al meermaals – ook in São Paulo weer- laten weten weinig heil in sprintraces te zien. Hij krijgt daarbij steun van Christian Horner. “Ik betwijfel of bijvoorbeeld een apart sprintkampioenschap de oplossing zou zijn”, vertelt hij aan FORMULE 1 Magazine. “Want wie maalt daar om?”

De Brit vindt daarentegen wel dat verbetering noodzakelijk is. “Een reversed grid-principe, meer WK-punten of twee GP’s tijdens één weekend? Het zijn allemaal ideeën, maar ik heb het antwoord ook niet. Wat ik wel weet, is dat finetuning nodig is.”

Horner: ‘Wat we nu hebben, is niet goed genoeg’

“Persoonlijk heb ik een voorkeur voor het oude format met drie vrije trainingen, een kwalificatie en een Grand Prix. Ik ben een traditionalist. Ik hou van de opbouw naar de zondag. Echter, als dit is wat de fans willen, dan moeten we naar een oplossing zoeken. Want wat we nu hebben is niet goed genoeg.”

Een mogelijke oplossing, zo oppert Horner, zou ook een grotere prijzenpot zijn voor de sprintraces. “Een enorme prijzenpot is zeker een extra motivatie voor de teams en de rijders”, zegt hij met een veelbetekenende lach. ,,We kunnen het in deze richting zoeken. Als je naar het voetbal kijkt, heb je naast de reguliere competitie ook een bekercompetitie met een aansprekende beloning.”

