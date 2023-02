Met drie races in de Verenigde Staten hebben Amerikaanse Formule 1-fans genoeg keuze, maar als het aan Red Bull-teambaas Christian Horner ligt kan er nog wel een vierde race bij. Zijn voorkeur? New York.

De Formule 1 is booming en dat is met name in de Verenigde Staten te merken. Waar Austin jaren geleden nog moeite had om op racedag een volle bak te hebben op het Circuit of the Americas, heeft het de afgelopen twee jaar records gezet voor bezoekersaantallen.

De Formule 1 voegde daar vorig jaar nog een race in Miami aan toe, wat ook meteen een drukbezochte race was ondanks de flinke prijskaartjes. Dit jaar komt daar de Grand Prix van Las Vegas bij, die voor nu drie jaar op de kalender staat maar als het aan de Formule 1 ligt zeker tot en met 2032 verreden wordt.

Met drie races op Amerikaans grondgebied hebben de Formule 1-fans daar weinig te klagen, al kan er volgens Red Bull-teambaas Christian Horner nog wel een vierde aan toegevoegd worden. Zijn voorkeur? New York. “Dat zou geweldig zijn”, zegt Horner tegen DailyMail. “Racen in dit soort grote steden in de Verenigde Staten is echt spannend. Een race hier in de Big Apple, wat een spektakel zou dat zijn.”

“Zeg nooit nooit”, doelt Horner op een vierde race in de Verenigde Staten. “We hebben ook andere races in Noord-Amerika, zoals in Montréal, en er is zeker vraag naar, dus waarom ook niet? Het is fantastisch dat er zoveel interesse is in de Formule 1 in de Verenigde Staten. We hebben het geluk dat we op geweldige locaties racen, of het nu het stratencircuit van Miami is of het circuit in Austin. Vegas wordt dit jaar ook een absoluut waanzinnig evenement”, aldus de Red Bull-teambaas.

