Las Vegas heeft een plan goedgekeurd om de beroemde Strip jaarlijks enkele dagen af te sluiten voor de Formule 1, en dat voor tien jaar lang. Voorlopig heeft de Grand Prix van Las Vegas een contract van drie jaar, maar een verlenging tot tien jaar lijkt nu een stuk waarschijnlijker.

De Formule 1 maakte vorig jaar bekend dat het terugkeert naar Las Vegas nadat het in de jaren 80 al in de entertainmenthoofdstad van de wereld reed. Maar waar die races op de parkeerplaats van Caesars Palace plaatsvonden, zal de vernieuwde Grand Prix van Las Vegas over de beroemde neonverlichte Strip verreden worden.

Het is een uniek project voor de Formule 1, aangezien zij zelf de organisatie in handen heeft in samenwerking met lokale ondernemers. Bovendien heeft de Formule 1 voor ruim 220 miljoen euro een stuk grond gekocht in Sin City voor de bouw van een permanent paddockgebouw.

In eerste instantie tekenden de partijen een overeenkomst voor drie jaar, waardoor de race tot en met 2025 zeker is van een plek op de kalender. Hoewel de eerste race er nog niet verreden is, heeft Formule 1-eigenaar Liberty Media er geen geheim van gemaakt dat het hier lange tijd wil blijven.

Voor altijd

Daar is op de achtergrond ook hard aan gewerkt. In de vergadering van de Clark County Commission is er gestemd over een voorstel om de Strip op de langere termijn jaarlijks enkele dagen af te sluiten voor de Formule 1. Die stemming vond dinsdag plaats en resulteerde in een duidelijke ja: zeven voor, nul tegen. De goedkeuring van dit plan maakt het mogelijk voor de Formule 1 om hier tot en met 2032 een race te organiseren.

“We hebben een driejarig contract met de Formule 1, maar we verwachten een levenslange samenwerking”, zei commissaris van Clark County, James Gibson, voorafgaand aan de stemming. “Dit opent de deur om dit voor minstens tien jaar te kunnen doen. En daarna weet ik zeker dat onze opvolgers de waarde zullen inzien van wat we hebben gedaan en het voor altijd zullen blijven doen.”

De Grand Prix van Las Vegas vindt dit jaar op 18 november plaats. Dat is laat op de zaterdagavond in de Verenigde Staten terwijl Europese Formule 1-fans zondagochtend vroeg op moeten om de race live te kijken.

Foto: Getty Images