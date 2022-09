Met de aankondiging van de Formule 1-kalender van 2023 zijn er ook meer details naar buiten gekomen over de Grand Prix van Las Vegas. Zo zal het raceweekend al op woensdag afgetrapt worden met een openingsceremonie en moet dit evenement de ‘Formule 1-weekenden naar een hoger niveau tillen’, aldus Formule 1-baas Stefano Domenicali.

De Formule 1 droomde al jaren van een Grand Prix in Las Vegas. Daar werd in de jaren 80 ook al gereden, al gebeurde dat op de weinig spectaculaire parkeerplaats van Caesars Palace. Volgend jaar gaat de Formule 1-droom echt in vervulling: dan scheuren de twintig bolides over de beroemde Strip. Daarvoor heeft de Formule 1 zelf een stuk grond moeten kopen dat moet dienen als paddockgebied. Bovendien is er geen officiële promotor van de race en werkt de Formule 1 samen met grote lokale ondernemers om de race mogelijk te maken.

Voor deze Grand Prix van Las Vegas is de Formule 1 van plan om flink uit te pakken. Er zal een ‘ongekend niveau aan van Formule 1-activiteiten en evenementen’ zijn. Op woensdag wordt het feest afgetrapt met een ‘met sterren bezaaide openingsceremonie, met muziekacts en typisch Las Vegas entertainment’.

Lees ook: Formule 1 koopt voor €227 miljoen stuk grond in Las Vegas voor bouw paddock

Volgens Formule 1-baas Stefano Domenicali zal Las Vegas de ‘Formule 1-weekenden naar een hoger niveau tillen’. “Door een Grand Prix te organiseren in de sport- en entertainmenthoofdstad van de wereld kunnen we een werkelijk spectaculaire viering plannen die nog nooit eerder in onze sport is vertoond, in de grootste arena op aarde”, wordt de Italiaan geciteerd door RACER.

Om in aanmerking te komen voor kaarten konden fans zich al aanmelden voor de voorinschrijving. Daarbij moest een bijdrage van 7,77 dollar overgemaakt worden, wat naar de Las Vegas Grand Prix Foundation gaat. Animo was er genoeg, laat Domenicali weten. “We zijn echt overweldigd door de respons op ons voorinschrijvingsportaal en de ontvangen donaties. Onze fans willen dit evenement gewoon niet missen. Het is duidelijk dat dit een must-have ticket wordt voor 2023.”

Lees ook: Jeff Gordon: ‘Wat gebeurt er met COTA als Miami en Las Vegas succesvol zijn?’

De Grand Prix van Las Vegas wordt volgend jaar op 18 november verreden. Dat is voor de Verenigde Staten op de late zaterdagavond terwijl Nederlandse fans om 7 uur ’s ochtends zullen moeten opstaan om de race live te volgen.