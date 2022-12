De Grand Prix van Las Vegas moet de Formule 1-weekenden volgens Formule 1-baas Stefano Domenicali naar een ‘hoger niveau’ tillen. Op één vlak gebeurt dat al: de prijs. Nadat een hotelketen al een pakket voor 1 miljoen dollar (omgerekend zo’n 940.000 euro) aanbood, volgt er nu een pakket waar een prijskaartje van 5 miljoen dollar (zo’n 4,7 miljoen euro) aan hangt.

Het wordt niet de eerste Grand Prix van Las Vegas, maar wel de eerste editie waarbij de Formule 1-coureurs door de straten van de neonverlichte entertainmentstad rijden. Zo zullen de coureurs over de beroemde Strip scheuren, langs onder meer Caesars Palace, de Bellagio-fonteinen en de ‘Eiffeltoren’.

Sergio Pérez voorspelde onlangs bij het openingsfeest in de stad dat de Grand Prix van Las Vegas het grootste evenement van 2023 zal worden, iets waar de lokale ondernemers graag op inspringen. Eerder bood Wynn Las Vegas al een pakket aan waar één miljoen dollar voor neergeteld moest worden. Dat pakket biedt zes mensen de kans om de race, met toegang tot de Paddock Club, te bezoeken en te genieten van een ruime suite.

Nu is er met het ‘Emperor’s Package’ van Caesars Palace een nieuw, ultiem pakket. Voor vijf miljoen dollar belooft de hotelketen de koper een ‘unieke ervaring’ in de ruime Nobu Sky Villa. In totaal mogen dan twaalf mensen de Grand Prix van Las Vegas bezoeken, inclusief toegang tot de Paddock Club. Op het terras van de Sky Villa met zicht op het stratencircuit kunnen in totaal 75 mensen genieten van de actie. Bovendien kunnen twaalf gasten rekenen op een privé-diner, waarbij de beroemde Japanse kok Nobu Matsuhisa het eten bereidt.

Naast deze voordelen krijgt de koper ook een persoonlijke chauffeur en een Rolls-Royce gedurende het verblijf. Ook zal er het hele weekend een VIP-host aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden en zal de koper meteen de hoogste beloningsstatus krijgen bij Caesars Palace. Daarnaast mag de koper het uitverkochte concert van Adele in The Colosseum in Caesars Palace bezoeken.