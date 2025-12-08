De seizoensfinale in Abu Dhabi markeerde niet alleen het einde van het wereldkampioenschap, maar ook de laatste race van Sauber voordat het team vanaf 2026 verdergaat onder de naam Audi, dat het Zwitserse team overneemt. Peter Sauber was aanwezig om het afscheid van zijn team mee te maken, terwijl Nico Hülkenberg nog punten wist te scoren in de laatste race voor Sauber.

Hülkenberg kwalificeerde zich als achttiende, maar reed een sterke race en haalde in de laatste ronde teamgenoot Bortoleto in. Aanvankelijk finishte hij als elfde, maar door straffen voor Oliver Bearman en Lance Stroll schoof hij op naar de negende plek, goed voor twee punten in zijn 250ste Grand Prix én in de allerlaatste race voor Sauber. “Om eerlijk te zijn, na gisteren en met P18 als startplek ben ik hier heel blij mee”, zei Hülkenberg. “Gisteren ging gewoon niet goed en we hebben onszelf toen een beetje tekortgedaan. Het is lastig om van zo ver terug te komen, zeker als iedereen ongeveer hetzelfde tempo rijdt. Dus ik ben blij dat we toch nog twee punten hebben gepakt. Voor mij is dit een mooi en waardig einde van het seizoen én van de laatste race voor Sauber.”

Hülkenberg had lovende woorden voor Peter Sauber. De Sauber-coureur prees de Zwitser om zijn lange staat van dienst in de Formule 1 en de impact die hij heeft gehad op het team en de sport. “Peter’s nalatenschap zal zeker voortleven. Hij zit al zo lang in de sport. Respect voor hem en voor alles wat hij heeft bereikt en gedaan”, zei Hülkenberg. Natuurlijk gaan we eerst dit seizoen verwerken en ons hergroeperen. De winter is niet lang dit jaar, dus ik ben benieuwd naar de nieuwe auto’s.”

Zie hier Peter Sauber’s afscheid in Abu Dhabi:

