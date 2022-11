Mick Schumacher hoeft na zijn voorlopige Formule 1-afscheid niet te rekenen op medelijden van Nico Hülkenberg, die hem volgend jaar bij Haas vervangt. Hülkenberg benadrukt dat dit bij de Formule 1 hoort.

Schumachers toekomst in de Formule 1 was lange tijd onzeker, totdat Haas vorige week bekendmaakte dat het afscheid neemt van de Duitser en hem vervangt door landgenoot Hülkenberg. Schumacher noemde het ‘heel erg teleurstellend’ dat Haas hem geen contractverlenging heeft aangeboden.

Op medelijden van Hülkenberg hoeft Schumacher in ieder geval niet te rekenen. “Nee, dat hoort bij de Formule 1”, stelt de 35-jarige Hülkenberg, die na 2019 plaats moest maken bij Renault en verder ging als reservecoureur. “We vechten allemaal voor onze carrière. Veel coureurs zijn vervangen door een coureur met meer ervaring. Of dat nou twee jaar meer is of tien jaar, maakt niet uit.” Hij herhaalt: “Zo gaat dat in de Formule 1.”

Lees ook: Steiner geeft uitleg over keuze voor Hülkenberg: ‘Schumacher had tijd nodig, dat hebben we niet’

Hülkenberg weet uit ervaring dat coureurs het team moet overtuigen door goed te presteren op de baan. “Als je niet levert, dan zal het team je vervangen”, zegt de nieuwe teamgenoot van Kevin Magnussen. “Dat is bij engineers en al het andere personeel niet anders. Daarom gebeurt dit altijd.”

Met het afscheid van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en Schumacher verliest de Formule 1 twee Duitse coureurs, waardoor alle druk op Hülkenberg ligt als enige Duitser in het veld. Maar die druk voelt hij niet. “Nee, helemaal niet”, benadrukt hij. “Het komt altijd in golven. Frankrijk had ook een lange tijd niets, maar toen had je Romain (Grosjean, red.), Pierre (Gasly, red.) en Esteban (Ocon, red.). Het is normaal dat je zulke golven van nationaliteiten hebt.”

“Duitsland was decennialang erg verwend in de Formule 1”, vervolgt Hülkenberg. “We hadden eerst Michael (Schumacher, red.), toen Nico (Rosberg, red.), Sebastian (Vettel, red.) en Mercedes als fabrikanten. Nu hebben we minder coureurs maar nog steeds Mercedes als fabrikant. Ik voel geen druk.”

Foto: Motorsport Images