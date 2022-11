Haas F1-teambaas Günther Steiner heeft uitleg gegeven over de keuze om Mick Schumacher de deur te wijzen en Nico Hülkenberg vast te leggen voor 2023. Steiner stelt dat Schumacher tijd nodig heeft om de ervaring op te doen die Hülkenberg wel al heeft, maar benadrukt dat het team die tijd niet heeft.

Haas had Hülkenberg al een tijdje op het oog als vervanger van Schumacher, die volgens het team nog te veel schade rijdt ondanks de potentie die hij heeft getoond. Haas gaat zo na een jaar van twee rookies in 2021 en een ervaren en jongere coureur in 2022 volledig voor de ervaring voor 2023, met Kevin Magnussen en de 35-jarige Hülkenberg.

Dat besluit was geen makkelijke voor teambaas Günther Steiner, die er lang over nagedacht heeft. “Toen ik in de zomer zei dat er nog geen beslissing was, was er nog geen beslissing. Het contract is pas gisteren getekend”, geeft Steiner aan. Er waren ‘constant discussies’ met teameigenaar Gene Haas, maar ‘ergens vorige week’ is de knoop doorgehakt.

Lees ook: Hülkenberg keert terug in Formule 1 als vervanger Schumacher bij Haas

Over wat Hülkenberg, die sinds 2020 enkel als reservecoureur aan de slag is gegaan, dan kan bieden ten opzichte van Schumacher, hoeft Steiner niet lang na te denken. “Ervaring. Hij heeft lang in de Formule 1 gereden, heeft voor teams in het middenveld gereden en weet hoe ze werken. Hij weet hoe we beter kunnen worden. We hebben gekeken waar hij heeft gereden en de teams hebben in die tijd altijd vooruitgang geboekt. We hopen dat we met hem erbij hetzelfde kunnen doen”, legt Steiner uit.

Te weinig tijd

Het gebrek aan ervaring is aan de andere kant dus de reden voor Haas om afscheid te nemen van Schumacher. “Hij heeft ook nog nooit bij een ander team dan het onze gezeten”, zegt Steiner. “Nico heeft al bij drie of vier teams gezeten en heeft die ervaring. Het kost tijd om die ervaring op te doen, en we hebben nu geen tijd. We willen vooruit. We willen niet stilstaan, we willen beter worden”, aldus de Haas F1-teambaas.

Schumacher heeft zelf onlangs aangegeven dat jonge coureurs niet meer genoeg tijd krijgen om zich te ontwikkelen. Die uitspraak kan op bijval van AlphaTauri-teambaas Franz Tost rekenen, aangezien hij ervan overtuigd is dat jonge coureurs drie jaar nodig hebben om echt in het ritme te komen van de Formule 1. Steiner geeft toe dat Schumacher in dit geval gelijk heeft.

Lees ook: Schumacher eerlijk over Haas-exit: ‘Ben heel erg teleurgesteld’

“Twee jaar is eigenlijk goed wat betreft puur racen”, stelt Steiner. “Maar daarvoor is er gewoon niets anders. Je gaat rechtstreeks van de Formule 2 naar de Formule 1 omdat er bijna geen tests meer zijn. Ik ben het honderd procent met hem eens. We gaan terug naar een coureur die al drie jaar niet meer fulltime geracet heeft. Omdat je de jonge coureurs niet echt kunt beoordelen, neem je een groot risico met ze”, aldus Steiner.

Schumacher volwassen

Steiner benadrukt dat het niet zo is dat Haas er geen vertrouwen in had dat Schumacher het team naar voren kon helpen als hij meer ervaring zou opdoen. “Zo zou ik het niet zeggen. Hij heeft niet de ervaring die Nico heeft en we hebben die ervaring nodig om het team vooruit te helpen. Ik zou niet zeggen dat hij niet klaar is voor de toekomst, maar het team moet ook veel beter worden. Ik verwijt Mick niet waar we nu staan.”

Lees ook: ‘Hulkenback’ Hülkenberg maakt nu een fulltime comeback: ‘Voelt alsof ik nooit weg ben geweest’

Steiner heeft Schumacher zelf geïnformeerd over het besluit van het team. De Duitser reageerde ‘heel volwassen’, geeft Steiner aan. “We danken hem voor wat hij voor ons gedaan heeft. Hij kwam bij ons in een moeilijke tijd”, doelt hij op het feit dat de Haas in 2021 niet vooruit te branden was en het team de ontwikkeling vroeg stopzette.

“Het was hier niet altijd rozengeur en maneschijn”, geeft Steiner toe. “Maar hij nam het heel volwassen op. Natuurlijk zijn er altijd emoties bij betrokken, maar hij waardeert het dat we hem een kans hebben gegeven. Het is nooit leuk om zoiets te moeten doen, maar ik wilde er zelf met hem over praten. En dat is wat er gisteren is gebeurd.”

Foto: Motorsport Images