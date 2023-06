Nico Hulkenberg hoopt dat Haas de prioriteiten op orde gaat krijgen. Tegen Motorsport.com verklaart Hulkenberg dat hij graag meer snelheid in de race wil zien in plaats van in de kwalificatie.

Het is een bekend patroon dit seizoen: Haas doet het goed in de kwalificatie maar zakt dan erg ver terug in de race. In Spanje was het niet anders. Hulkenberg kwalificeerde zich als negende en stond op meerdere momenten zelfs in de top drie. Maar door drie pitstops en erg hoge bandenslijtage eindigde de Duitser uiteindelijk op de vijftiende plek. Zijn teamgenoot Kevin Magnussen – die eveneens drie pitstops maakte – belandde zelfs op de achttiende plek.

“We moeten een betere balans vinden tussen zaterdag en zondag”, reflecteert Hulkenberg. “Natuurlijk is het leuk om een goede kwalificatie te hebben, maar dat schept ook meteen verwachtingen. Zondag is dan vaak een hele grote teleurstelling. Het is moeilijk om daar mee om te gaan en dat steeds uit te moeten leggen. Dus voor de lange termijn hebben we echt werk te doen.”

Tijdens de race bleek vooral de bandenslijtage het probleem te zijn. Hulkenberg en Magnussen wisten meerdere keren de snelste ronde van dat moment neer te zetten, maar door de extra pitstop lukte het de beide coureurs niet echt om plekken te winnen.

“Ik denk dat onze snelheid prima was vergeleken met de concurrentie. Maar we hadden wel een extra pitstop gemaakt. Dat ga je gewoon niet goedmaken. We konden het ons niet veroorloven om nou echt heel veel harder te gaan, zelfs niet met de versere banden. Dus over één ronde zijn we goed, maar een hele race lang niet echt. Daar moeten we iets op vinden.”