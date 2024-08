Behalve mede-eigenaar van het circuit van Zandvoort is Bernhard van Oranje ook al jarenlang de bevlogen voorzitter van Lymph&Co, zijn stichting die zich ten doel heeft gesteld om wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker financieel te ondersteunen en zoveel mogelijk aandacht te genereren voor deze vorm van kanker. Hij vindt het mooi dat in Zandvoort Haas-coureur Nico Hülkenberg zijn steentje hieraan bijdraagt.

De speciale Dutch GP-helm van de Duitser uit Emmerich, over de grens bij Arnhem, wordt zondagmiddag na afloop van de race geveild in de Founders Lounge van het circuit. De hoogste bieder mag het collectorsitem met het oranje-wit gekleurde design (zie foto) mee naar huis nemen, de opbrengst komt volledig ten goede aan Lymph&Co.

“Nico en zijn manager Raoul hadden zelf contact opgenomen omdat ze een goed doel wilden ondersteunen. Toen hebben we het gehad over Lymph&Co, ook een beetje als een verlengstuk van de samenwerking die we als stichting vorig jaar al hadden met het F1-team van Haas. Het initiatief voor deze actie komt bij Nico zelf vandaan, dat vind ik het mooie. En hij heeft ook echt een connectie met Nederland, dus om die reden wilde hij juist hier iets speciaals doen”, vertelt Van Oranje over de totstandkoming van de samenwerking.

‘Mooi als mensen hun invloed en bereik aanwenden’

Bernhard van Oranje vervolgt: “Ik denk dat het voor iedereen fijn is als je iets terug kunt doen voor de maatschappij. En dat kan voor iedereen iets anders zijn. Het moet ook nooit een verplichting zijn, want dan werkt het niet. Maar ik vind het heel mooi als mensen hun invloed en bereik voor een goed doel aanwenden.”

De prins, die zelf lymfeklierkanker had maar de ziekte overwon, is zeer begaan met zijn stiching. “Ongeveer één op de vijftig mensen krijgt de diagnose lymfeklierkanker. Alleen al in Nederland komen er jaarlijks ongeveer 4000 nieuwe patiënten bij en dit aantal stijgt. Bij kinderen is dit al de derde kankersoort. Wij ondersteunen wereldwijd het beste fundamentele onderzoek om te proberen tot nieuwe behandelmethoden of geneeswijzen te komen. We krijgen aanvragen vanuit de hele wereld. Iedere euro die bij ons binnenkomt gaat naar onderzoek.”

‘Support van Nico enorm welkom en belangrijk’

Tot nu toe komt de funding van Lymph & Co uitsluitend uit Nederland, vervolgt Van Oranje. “Voor onze stichting is het heel belangrijk om exposure te krijgen, zodat mensen weten wat je doet en waar je voor staat. Daarom is de support van Nico ook zo welkom en belangrijk. Hij heeft als coureur een groot bereik en Formule 1 als sport is natuurlijk een wereldwijd platform.”

Hij zegt geen idee te hebben wat de helm van Hülkenberg gaat opbrengen, maar minstens zo belangrijk is de aandacht die de actie genereert, benadrukt hij. TV-presentator en oud-rugbyer JayJay Boske gaat de helm zondag na de race veilen in de Founders Lounge op het circuit , voor de race loopt Hülkenberg nog even naar binnen voor een Q&A over onder andere de actie.

Bied op Dutch GP-helm van Hülkenberg:

Mensen die op voorhand alvast een bod willen uitbrengen op de Dutch GP-helm van Nico Hülkenberg kunnen dat ook al per email doen, via: [email protected].

