Nico Hülkenberg heeft in Austin voor een ontzettend sterk resultaat gezorgd. De Duitser plaatste zijn Sauber op een opmerkelijke vierde plaats tijdens de sprintkwalificatie, zijn eerste optreden in SQ3 dit seizoen én meteen zijn beste kwalificatieprestatie van 2025 tot nu toe.

De snelheid van Hülkenberg kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder op de dag gaf hij al een duidelijk signaal af tijdens de vrije training, waarin hij de tweede tijd noteerde achter Lando Norris. Die vorm wist hij in de sprintkwalificatie vast te houden. In alle drie de delen van de sprintkwalificatie bleef hij foutloos en haalde hij het maximale uit de C45. Opvallend detail: Hülkenberg was de snelste coureur met een Ferrari-motor. Daarmee bleef hij zelfs beide fabrieks-Ferrari’s voor — een prestatie die nog eens onderstreept hoe sterk zijn ronde was.

Voor Sauber is het resultaat een fijne verrassing. De afgelopen raceweekenden brachten niet het resultaat waarop het team had gehoopt. De vierde startpositie biedt uitzicht op serieuze punten in de sprintrace — en misschien zelfs op meer, mocht Hülkenberg zijn vorm vasthouden.

