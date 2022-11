De eerste testdag met Haas viel Nico Hülkenberg fysiek zwaar. Hij voelde aan het einde van de dag de ‘menselijke aftakeling’ en richt zich de komende maanden op een ‘hardcore training’ om zo fit mogelijk te zijn voor het nieuwe seizoen.

Hülkenberg mocht dinsdag voor het eerst aan de slag voor Haas tijdens de testdag in Abu Dhabi. Hij legde 110 ronden af op het Yas Marina Circuit, maar een probleemloze kennismaking was het niet. De Duitser moest de VF-22 al vroeg aan de kant zetten vanwege problemen maar kon later op de dag dus weer in actie komen.

Dat heeft Hülkenberg, die sinds 2020 enkel als reservecoureur aan de slag is gegaan, ook gemerkt. De 35-jarige coureur moest weer wennen aan het fysieke aspect van de Formule 1. “Het is niet alleen de nek, ook het lichaam”, zegt Hülkenberg. “De bilspieren moeten ook hard werken. Het was moeilijk, het was zwaar,” vat hij de testdag met Haas samen, “en ik voelde wat menselijke aftakeling aan het einde van de dag. Maar dat viel te verwachten.”

Hülkenberg zegt beter om te zijn gegaan met die fysieke uitdaging dan verwacht, maar de komende drie maanden richt hij zich op een ‘hardcore training’ voor het Formule 1-seizoen. “Het herinnert je eraan hoe intensief deze auto’s zijn en dan heb je nog de races en de competitie, dan is het weer een heel ander verhaal. Maar ik heb een plan en weet wat ik moet doen.”

Ondanks de problemen met de VF-22 was Hülkenberg ’tevreden en blij’ met het verloop van de testdag. “Er gebeurde niet echt iets onverwachts”, stelt de Duitser. “Ik heb me volgens mij snel aan de auto aangepast en voelde me snel op mijn gemak.”

“Het voelt als een andere auto, dat was al op het moment dat zij de motor opstartten en deze tot leven kwam. De trillingen van de krachtbron zijn anders, elke krachtbron is anders”, aldus de Duitser, die de afgelopen jaren vooral de Mercedes-motor gewend was maar nu met de Ferrari-krachtbron zit. “Ik ben daar snel aan gewend geraakt.”

Foto: Motorsport Images