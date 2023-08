Hoewel Nico Hülkenberg het dit jaar lang niet slecht doet in de kwalificaties, laat zijn Haas het toch vaak afweten in de race. De resultaten zijn dit seizoen nog niet echt denderend geweest. De Duitser hoopt dan ook dat bij de eerstvolgende race, op Zandvoort, de prestaties van Haas wat beter worden.

Toen Hülkenberg terugkeerde naar de Formule 1 dit jaar zal hij zich ongetwijfeld geen illusies hebben gemaakt over een mogelijke titelstrijd. Haas heeft bewezen in het beste geval een middenmoot-team te zijn. Maar dit jaar is zelfs dat optimistisch: Haas staat momenteel achtste met slechts drie punten finishes. De laatste race voor de zomerstop, de Grand Prix van België, ging al niet veel beter. Kevin Magnussen eindigde als vijftiende en Hülkenberg moest het doen met een achttiende plek, de laatste van de gefinishte auto’s.

“Soms is het prettiger om alle onzin en gedoe in één weekend te hebben in plaats van verspreid over twee of drie,” verzucht de Duitser bij ServusTV. “Dus ik hoop nu dat we hierdoor wat dingen hebben verbeterd en dan vanaf Zandvoort, waar een nieuwe voorvleugel op ons wacht, met beide benen op de grond kunnen staan.”

“Hopelijk worden onze prestaties hierdoor ook wat beter. Want zoals het nu is, als daarin niets verandert, is het niet veel waard”, vervolgt Hülkenberg. Toch waren er in de race wel wat lichtpuntjes voor de Duitser. Doordat de rangorde wat heen en weer schoof tijdens de pitstops, kon Hülkenberg nog een paar keer een duel op de baan aangaan. “Dat zijn de kleine dingen die je zoekt, persoonlijke gevechten die je uitvecht. Want als er geen snelheid in zit, moet je het plezier ergens anders zoeken.”

