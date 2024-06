De Zuid-Koreaanse autogigant Hyundai zou willen investeren in een Formule 1-team. Het merk is al sinds jaar en dag vertegenwoordigd in het rally rijden, maar was nooit eerder aan de koningsklasse verbonden. Hyundai zou zich, zoals ook het Japanse Honda dat doet, aan een bestaand team kunnen binden.

Motorsportweek.com meldde dinsdag dat Hyundai flirt met deelname aan de Formule 1. Het is de zoveelste autofabrikant die zich laat verleiden door het prestigieuze kampioenschap. Vooral de nieuwe motorreglementen van 2026 – die speciaal bedoeld zijn om grote namen uit de autoindustrie naar de sport te halen – zijn aantrekkelijk. Audi en Ford hebben zich al over laten halen om deel te nemen, terwijl Honda koos voor een nieuwe samenwerking met Aston Martin.

Hyundai vertegenwoordigt een van ’s werelds grootste automerken en is daarmee een aantrekkelijke partner voor de Formule 1. Daarbij geniet Hyundai een belangrijke positie in de Aziatische markt, een relatief nieuwe, maar belangrijke regio voor de sport. Sinds 2014 is het merk vooral actief in het wereldkampioenschap rally.

In Zuid-Korea – het thuisland van Hyundai – proberen ze ondertussen ook een eigen Grand Prix te realiseren. Incheon, de derde stad van het Oost-Aziatische land, zou vanaf 2026 het strijdtoneel kunnen woorden voor de Koreaanse GP.

